Le retour des talibans crée un appel d’air pour les djihadistes du monde entier

Président d’Eurasia Group et GZERO Media et auteur de Us vs. Them: The Failure of Globalism

Les perspectives pour les semaines à venir sont particulièrement sombres. Une fois de plus, l’Afghanistan va redevenir un refuge pour le terrorisme international.

Le retrait bâclé de l’Afghanistan est la première crise majeure de politique étrangère de l’Administration Biden.

La décision de se retirer n’est pas critiquable. Le retrait est un échec au niveau de son exécution et non pas au niveau stratégique. La présence américaine en Afghanistan devenait de moins en moins soutenable – les Etats-Unis avaient déjà retiré une partie importante de leurs troupes, les talibans gagnaient rapidement des territoires et peu d’Américains s’en souciaient encore.

Vue en plein écran Ian Bremmer. ©Bloomberg

La moins mauvaise option

Biden a hérité d’un processus de paix rompu par son prédécesseur et de la perspective d’un nouveau conflit avec des talibans – devenus plus forts – s’il reniait les engagements de Trump. La poursuite des combats aurait nécessité un renforcement militaire que personne au sein du cabinet de Biden, et encore moins le président, n’était prêt à défendre. Le retrait des troupes était la moins mauvaise option. Le président Biden en était convaincu, une forte conviction qui est clairement apparue dans son discours à la nation de lundi.

Ce qui fut une surprise – et franchement choquante étant donné l’expertise et l’expérience de l’équipe de sécurité nationale et des affaires étrangères mise sur pied par Biden – fut l’incompétence notoire dans son exécution.

Quatre erreurs majeures ont été commises.

1. L'échec de l’armée et du renseignement. Les agences de renseignement américaines s’attendaient à ce que Kaboul résiste aux talibans pendant deux ou trois ans. Lorsque l’offensive des talibans est passée à la vitesse supérieure, leur évaluation est tombée à deux ou trois jours.

Deux éléments sont véritablement stupéfiants. D'une part, les Etats-Unis ont passé 20 ans et dépensé 88 milliards de dollars pour former des forces afghanes ayant finalement refusé de se battre. D'autre part, après 20 ans de formation des Afghans, les Etats-Unis n’avaient toujours pas compris (ou n’ont pas voulu comprendre) quelles étaient leurs capacités réelles et leur volonté de se battre.

Les Etats-Unis sont également passés à côté de l’occasion d’impliquer la Chine.

2. Echec de la coordination. Les Etats-Unis se sont battus pendant deux décennies aux côtés de leurs alliés. Mais au moment de retirer la prise, Biden l’a fait seul – à la fois sur le plan politique, de la prise de décision, de la communication, de l’exécution et des lendemains immédiats (y compris l’évacuation de citoyens, l’acceptation de réfugiés, la fourniture d’aide humanitaire etc.).

Les alliés s’attendaient à une autre attitude de la part des Américains envers leurs amis, après quatre années d’« America First » de Trump. Outre leurs alliés, les Etats-Unis sont également passés à côté de l’occasion d’impliquer la Chine.

Aucun pays ne souhaitait la chute de l’Afghanistan à cause du risque qu’elle redevienne un bastion du terrorisme international. Il y avait de la place pour une diplomatie créative dans un des rares domaines où Américains et Chinois sont sur la même longueur d’ondes, mais ils ont laissé passer cette chance.

Abandonnés à leur sort

3. Echec de la planification. Si l’administration Biden s’était préparée à d’autres scénarios, les erreurs en matière de renseignement et de coordination n’auraient pas été aussi désastreuses. Mais à notre connaissance, rien n’a été fait en ce sens.

Les Etats-Unis ont dû faire venir par avion des troupes du continent pour aider à l’évacuation – envoyant 3.500 soldats de plus que ce qu’ils avaient retiré au départ. L’aéroport de Kaboul a été envahi par des civils afghans désespérés, un avion de transport américain a décollé alors que des milliers d’Afghans couraient à ses côtés, et trois passagers clandestins ont trouvé la mort après son décollage. Les plans visant à garantir la sécurité aux milliers d’Afghans ayant aidé les forces américaines étaient inexistants et bon nombre d’entre eux ont été abandonnés à leur sort.

4. Echec de la communication. En tentant de convaincre ses compatriotes de la justesse de la décision de se retirer, Biden avait assuré aux Américains il y a plusieurs semaines qu’il était « très peu probable » que les talibans « contrôleraient tout et envahiraient tout le pays ».

"Je ne pense pas qu’il se passera quelque chose du jour au lendemain »., déclarait le Secrétaire d’Etat Antony Blinken.

Il a insisté sur le fait « qu’il n’y aurait aucune circonstance qui obligerait les forces armées à exfiltrer des personnes à partir du toit de l’ambassade » des Etats-Unis. Le Secrétaire d’Etat Antony Blinken avait même déclaré: « Nous restons, l’ambassade reste, nos programmes restent. En cas de forte détérioration de la sécurité, je ne pense pas qu’il se passera quelque chose du jour au lendemain ».

Lorsque ces prédictions se sont effondrées, l’administration a changé son fusil d’épaule et insisté sur la « réussite américaine » en Afghanistan. Ce qui aurait dû être une décision dure, certes, mais nécessaire s’est transformé en débâcle, exposant Biden aux accusations de ses adversaires politiques selon lesquelles il serait personnellement responsable de l’échec de la guerre – une accusation ridicule pour un échec après 20 ans d’efforts et 2 trillions de dollars dépensés, mais dont il est aujourd’hui néanmoins partiellement responsable.

Les prochains jours seront cruciaux. Le gouvernement de Kaboul est tombé et l’ancien président Ashraf Ghani a fui le pays. Mais de nombreux Américains et d’autres étrangers sont toujours bloqués dans la capitale avec des milliers de soldats américains en route pour les évacuer.

Perspectives sombres

Les talibans essaieront-ils de kidnapper ou de tuer des Américains au moment de leur départ ? Le chaos provoquera-t-il des accidents et le décès de journalistes américains, de travailleurs humanitaires, de diplomates ou de soldats ? La Maison-Blanche envisage un certain nombre de scénarios catastrophes qui rappellent la crise des otages de Téhéran en 1979 et l’échec de leur sauvetage en 1980. Nous saurons bientôt si Kaboul 2021 sera ajouté à cette liste.

Même si Biden réussit à éviter toute nouvelle catastrophe, les perspectives pour les semaines à venir sont particulièrement sombres. Les talibans ne manqueront pas de profiter du moment pour hisser leur drapeau au-dessus de Kaboul – y compris dans l’ancienne ambassade américaine – à l’occasion du 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Les zones de conflit agissent comme des aimants pour les djihadistes du monde entier.

Des milliards de dollars de matériel militaire abandonné par les Américains seront exhibés dans la capitale. Les forces talibanes établiront leur domination en commettant des atrocités, en particulier contre les femmes et les filles. Il est peu probable que les médias américains passent l’éponge, en particulier si – et c’est probable – certains sont pris au piège. Le Congrès tiendra des audiences et interrogera les hauts responsables de l’administration sur ce qui s’est passé.

Une fois de plus, l’Afghanistan redeviendra un refuge pour le terrorisme international, d’une part parce que les talibans se montrent accueillants envers les groupes extrémistes, mais plus probablement parce qu’ils ne seront pas capables de contrôler leur territoire.

Un aimant à djihadistes

Les zones de conflit agissent comme des aimants pour les djihadistes du monde entier, comme l’ont démontré l'Afghanistan dans les années 1980, la Bosnie dans les années 1990, l'Irak dans les années 2000 et la Syrie dans les années 2010.

La vague de terrorisme de Daesh qui a frappé l’Europe a été rendue possible par la capacité de l’organisation de recruter des extrémistes du monde entier, de les former en Syrie et en Irak, et de les redéployer dans leurs pays d’origine.

La capacité américaine de contrôler et de frapper les groupes terroristes en Afghanistan sera désormais limitée vu l’absence de services de renseignement sur place et les limites des capacités militaires régionales.

Les « known unknowns» sur l’Afghanistan devraient monter en flèche au cours des années à venir. Cette perspective est à elle seule une très mauvaise nouvelle pour les Etats-Unis.