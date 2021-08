Le succès de l'opération "Red Kite" dépendra de l'attitude des talibans

Les premiers avions belges de l’opération d’évacuation "Red Kite" ne devraient atterrir à Kaboul que vendredi, pour une mission dont le plein succès dépendra de l'attitude des talibans.

Alors que plusieurs Belges ont déjà pu profiter de vols néerlandais et français pour quitter l’Afghanistan, la mission d'évacuation "Red Kite" (Milan royal) menée par la Défense devrait pouvoir commencer ses opérations depuis Kaboul à partir de vendredi. Après le départ mardi pour la capitale pakistanaise Islamabad d’une première mission de préparation militaire et consulaire, trois avions de transport ont décollé depuis l’aéroport de Melsbroek mercredi – deux C130 et un A400 – pour mener l’opération d’évacuation de personnes non combattantes (NEO) décidée par le Kern au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans.

470 Au moins 470 Belges et ayants droit doivent être évacués.

L’armée ne souhaitait pas communiquer le nombre de soldats participant à l’opération, invoquant des raisons de sécurité. Après leur arrivée à l’aéroport d’Islamabad, où une zone sécurisée belge est installée, les avions devraient pouvoir commencer le lendemain une série d’allers-retours vers l'aéroport de Kaboul, encore sous contrôle américain et britannique. Le rapatriement vers la Belgique se fera ensuite, à des dates et selon des modalités non communiquées.

Contact avec les talibans

Le nombre total de personnes qui seront transportées restait également indéterminé, mercredi. L’évacuation concerne notamment une centaine de Belges et leurs ayants droit: enfants et conjoints, soit 470 personnes au total. Les autorités belges les enjoignaient à rester à leur domicile afghan en attendant d’être appelées à se rendre à l’aéroport de Kaboul au moment où leur prise en charge pourrait être assurée.

"On souhaite pouvoir expliquer aux talibans qu’outre les personnes qui ont des documents belges, d’autres qui n’ont pas de passeport belge sont des ayants droit, et que de notre point de vue ils doivent pouvoir accompagner." Sophie Wilmès Ministre des Affaires étrangères (MR)

Mais la possibilité pour les ayants droit afghans d’atteindre la zone d’évacuation n’était pas clairement garantie à ce stade, alors qu’un point de contrôle taliban barre l’entrée de l’aéroport. "On souhaite pouvoir expliquer aux talibans qu’outre les personnes qui ont des documents belges, d’autres qui n’ont pas de passeport belge sont des ayants droit, et que de notre point de vue ils doivent pouvoir accompagner", a indiqué la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR), lors d’un briefing avec la presse. Elle n'a pas souhaité spécifier la manière dont cette discussion avec les talibans a lieu, tandis qu'une source à la Défense précisait qu'à ce stade, aucun contact n'avait été établi côté militaire avec le nouveau pouvoir afghan.

La mission concerne aussi les ressortissants d'autres pays qui ont demandé à la Belgique de participer à l'évacuation de leurs ressortissants, ainsi que 42 personnes liées aux institutions européennes.

Elle concerne enfin des Afghans qui ont travaillé avec la Belgique, et qui sont donc particulièrement exposés. "On parle aussi de ramener des activistes d’ONG, et principalement des personnes qui se sont engagées dans les droits humains et les droits des femmes", a indiqué Sophie Wilmès, évoquant par ailleurs d’autres dossiers individuels à traiter par l’administration de l'Asile. "Les demandes que nous recevons sont nettement supérieures à nos capacités opérationnelles d’évacuer", précisait-on au cabinet du ministre de l’Asile, Sammy Mahdi (CD&V).

Garantie américaine

L’opération belge est tardive en comparaison à d'autres: des vols néerlandais et français avaient ramené des ressortissants belges dès mercredi. Les vols organisés par les pays partenaires restent d’ailleurs considérés comme une possibilité d’évacuation pour les Belges.

Soulignant que le départ du premier avion pour une mission de préparation avait eu lieu 24h après la décision du gouvernement de lancer cette opération NEO, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a estimé que du côté de l’armée, "on est dans des délais on ne peut plus rapides". Si le premier atterrissage à Kaboul ne peut avoir lieu que vendredi, c'est que "nous n'avions pas de confirmation ferme avant" de la part des Américains, qui délivrent les autorisations d'atterrir, a indiqué de son côté Sophie Wilmès.

"On est dans des délais on ne peut plus rapides." Ludivine Dedonder Ministre de la Défense (PS)

La durée totale de l’opération belge est difficile à prévoir et dépend de multiples facteurs extérieurs, soulignaient encore les ministres fédérales. Notamment, le temps durant lequel l’aéroport contrôlé par l’armée américaine restera ouvert. "Nous dépendons des Américains, s’ils décident de partir, nous aurons bien sûr des difficultés à rapatrier nos ressortissants si notre processus d’évacuation n’est pas terminé", a souligné la ministre des Affaires étrangères. Précisant que le message qu'elle avait reçu à ce stade était que les Américains resteraient bien engagés jusqu'à la fin du processus d'évacuation de leurs partenaires. Washington avait déjà estimé que les évacuations pourraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois.