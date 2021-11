Les coupures de courant risquent de faire disjoncter l’économie chinoise

Depuis un mois, l’usine du monde tourne au ralenti en raison de pénuries d’électricité et d’une volonté mal maîtrisée des autorités de contrôler les émissions carbone. Toutes les chaînes mondiales d’approvisionnement sont affectées.

La nuit tombe tôt sur la zone industrielle de Taizhou, une cité sans charme à 250 kilomètres au nord de Shanghai. "L’éclairage public a été supprimé dans tout le quartier, explique Li Zhang la mine renfrognée. C’est sûr que la nuit on dirait une ville fantôme".

Ce patron d’une usine de motocyclettes emploie cinq cents ouvriers dans un vaste hangar au sud de la ville. "Aujourd’hui c’est un jour sans électricité, explique-t-il, alors personne n’est là, regardez autour de vous, c’est désert, ça me rend triste. Cela devrait durer 48 heures et ensuite, normalement, on pourra reprendre le travail pour trois jours… j’espère, souffle-t-il comme abattu. C’est la mairie qui nous envoie les instructions. Au début elle coupait le courant sans prévenir, mais c’était impossible de s’organiser, au moins maintenant nous recevons une notice un peu à l’avance et je peux mieux gérer le travail de mes ouvriers".

Bon an, mal an, Li s’organise, tout comme la dizaine d’usines installées dans la zone. Les jours avec courant, les ouvriers peuvent travailler 15 heures d’affilée. Personne ne rechigne à la tâche car beaucoup sont payés à l’heure. "Je vais perdre au moins 40% de mes revenus cette année, explique l’un des ouvriers logés dans un dortoir à proximité de l’usine. Si je ne fais pas d'heures supplémentaires, je ne gagne pas d'argent. La semaine dernière on a travaillé jusqu’à minuit, c’est épuisant mais on n’a pas le choix. J’espère que la situation va revenir bientôt à la normale".

Explosion du prix des matières premières

"Je fais fabriquer à Taizhou dix mille motos par an pour les envoyer en Algérie", explique Mario Chevalier. Ce Français installé en Chine tente de manœuvrer entre les restrictions sanitaires et la pénurie d’électricité pour livrer ses clients dans les temps. Après l’épidémie de covid et les longs mois de confinement, c’est au tour des matières premières de voir leur prix exploser sans compter le coût du transport. Alors là, avec ces coupures d’électricité, c’est le coup de massue. "Heureusement que les usines chinoises s’adaptent et sont capables de travailler dès que le courant est rétabli, même la nuit", explique le jeune entrepreneur, patron de E&B Trading et l’un des derniers agents d’approvisionnement européens installés dans cette région. "L’autre souci est la hausse des prix du fret, un containeur pour l’Europe me coûte huit fois plus cher qu’il y a un an et demi et si on ajoute cela à la hausse des coûts de production une moto me revient presque deux fois plus cher qu’en 2020".

"Un containeur pour l’Europe me coûte huit fois plus cher qu’il y a un an et demi" Mario Chevalier Patron de E&B Trading

C’est à Yiwu, à quatre cents kilomètres plus au sud qu’il a posé ses valises il y a 15 ans. Yiwu, le plus grand marché de gros de la planète est surnommé "le supermarché du monde". Ce complexe tentaculaire de 4 millions de mètres carrés où l’on trouve de tout, jouets, décorations, meubles, textile, est le cœur de cette région tournée exclusivement vers le commerce. Un véritable baromètre de l’économie mondiale.

Désertion des acheteurs étrangers

Au pas de charge, Mario traverse les couloirs déserts, "il faudrait au moins trois ans pour faire le tour en passant cinq minutes dans chaque boutique", plaisante-t-il. "En ce moment, il n’y a plus aucun acheteur venu de l’étranger, tout se fait via internet et ça se ressent sur l’activité, c’est plutôt calme en ce moment."

Victimes eux aussi des pénuries de courant, les escaliers roulants et la climatisation ont cessé de fonctionner dès le mois d’octobre, et les vendeurs roupillent dans leurs boutiques sous une chaleur étouffante, il faisait encore 35 degrés au mois d’octobre à Yiwu. Les travaux d’agrandissements avancent au ralenti mais tout devrait reprendre normalement l’an prochain, assurent les responsables du marché qui misent sur une réouverture des frontières dans la seconde moitié de 2022.

"Je n’ai pas vu un seul visiteur étranger depuis presque deux ans." Une vendeuse de guirlandes électriques au marché international de Yiwu

Habituellement en cette période de l’année, le marché est rempli d'étals animés et couverts de décorations de Noël, de jouets et de sacs bon marché. 95% des décorations de Noël viennent de Chine. Mais le "marché international de Yiwu" fonctionne au ralenti, tout comme l’économie chinoise. "Certaines boutiques ont du mal à payer leur loyer", explique Mario.

"Je n’ai pas vu un seul visiteur étranger depuis presque deux ans, raconte une vendeuse de guirlandes électriques. Avant ils faisaient presque la queue devant ma boutique et je vendais dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Russie. Mais avec la pandémie tout s’est arrêté brutalement".

Les frontières de la Chine sont fermées depuis 18 mois et les grandes foires commerciales de Canton et Yiwu ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes.

"Certains générateurs se louent 10.000 dollars par mois." Le propritétaire d'une petite usine d'emballage

À une encablure du marché, dans la zone industrielle de Yiwu, les propriétaires d'usines font eux aussi grise mine et craignent de nouvelles perturbations de la production au milieu du bourdonnement des générateurs, qui tournent 24 heures sur 24 pour alimenter les machines. "Certains générateurs se louent 10.000 dollars par mois, explique le propriétaire d'une petite usine d'emballage. C’est devenu trop cher, mais les gens n'ont aucun moyen de gagner leur vie si on leur coupe le courant." Son atelier ne fonctionne qu'à 50% en raison des restrictions d'électricité, car c'est le diesel qui fait tourner les générateurs lui coûte trop cher.

"C’est un vrai désordre, reprend-t-il. Les prix des matières premières montent en flèche, les salaires des ouvriers ne cessent d'augmenter et les loyers grimpent, comme tous les prix d’ailleurs, mais la production est limitée et nos revenus diminuent. Je ne vois pas beaucoup de solution. Si rien ne change avant la fin de l’année je vais devoir licencier du personnel et même peut-être fermer l’usine".

La réduction des capacités de production et la hausse du coût des matières premières ont contraint les usines à cesser de prendre des commandes urgentes. À lui seul, le prix du PVC a augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année dernière. "En temps normal mes clients ont un mois pour signer le bon de commande mais actuellement il faut le faire en 2-3 jours car les prix changent très vite et les devis aussi, explique Mario Chevalier. Les prix des matières premières et du fret ont encore augmenté en octobre et on verra l’impact sur les prix à la vente en Europe dès le printemps prochain", assure-t-il.

Les prix de production au plus haut depuis 25 ans

Toutes ces difficultés cumulées expliquent que les prix à la production en Chine sont au plus haut depuis vingt-cinq ans et les carnets de commande risquent d’en pâtir. Les industriels chinois, qui avaient profité jusqu'ici d'une reprise rapide et forte de l’économie mondiale, tirent aujourd'hui la langue.

"Pénurie de composants, pénurie d'électricité, pénurie de conteneurs et pénurie de paquebots, cela commence à faire beaucoup et ce n'est pas de bon augure pour 2022", s'inquiète le patron d'une filiale d’un groupe européen en Chine.

Par rapport à l'année dernière, la demande d'électricité augmente en Chine cette année à un rythme près de deux fois supérieur au rythme annuel habituel. Cette hausse s'explique aussi par l'augmentation des commandes de smartphones, d'appareils électroménagers, d'équipements de sport et d'autres produits manufacturés fabriqués dans les usines chinoises.

Les problèmes d'électricité en Chine contribuent ainsi en partie à la hausse des prix partout dans le monde, notamment en Europe et en Asie, premiers clients des produits chinois. "Cela pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement dans toute la région Asie-Pacifique compte tenu des liens existants, ce qui entraînera également une hausse des prix le long de la chaîne, a précisé Michael Taylor, directeur général de Moody's, dans un récent rapport. Et certaines entreprises répercuteront la hausse des coûts de l'électricité sur leurs clients, ce qui freinera le pouvoir d'achat des consommateurs."

Ces coupures mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales à tous les niveaux. Les usines chinoises occupent un rôle central dans la fabrication des principes actifs nécessaires à la production de médicaments, des engrais chimiques ou encore de certaines pièces en caoutchouc pour l'automobile. Rien que dans la province du Zhejiang, autour de Yiwu, les 200 usines de teinture qui fournissent 40 % de l'industrie textile chinoise sont à l'arrêt au moins jusqu’à la fin de l’année.

Mais face à cette crise de l'électricité tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les plus gros s’en sortent mieux et font tourner leurs usines 24 heures sur 24 en s’appuyant sur la robotisation des lignes de production et la location de générateurs. Ceux qui ont des contrats avec l’État bénéficient également de passe-droit. Surtout, la Chine continue de privilégier certains pans de son économie qu’elle considère vitaux, c’est le cas de la production d’acier, de ciment et d’aluminium qui représente 70% de la consommation d’électricité du secteur industriel en Chine. Ces producteurs sont généralement détenus par l’État et ont profité des lourds investissements dans les infrastructures consentis l’année dernière pour relancer l’économie nationale. Pas question aujourd’hui pour Pékin de les laisser tomber.

Pour les autres, les analystes s'attendent à ce que ce rationnement de l'électricité persiste au moins jusqu'au printemps prochain et pour l’agence de notation Moody's les marchés mondiaux devraient se préparer aux effets potentiels de cette crise énergétique.

Relance de la production de charbon

Une situation d’autant plus inquiétante que la Chine, en pleine COP26, sur le climat a décidé de relancer sa production et sa consommation de charbon qui représente 60% de son bilan énergétique. La production nationale va augmenter de près de 6% cette année et la Chine qui compte déjà la moitié du parc mondial de centrales à charbon en construit plus de trois cents supplémentaires. Dans ces conditions les promesses de Pékin de réduire ses émissions polluantes pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 semblent un vœu pieu.

"On s'attend à ce que 2021 marque la plus forte consommation de charbon en Chine de tous les temps." Alicia Garcia Herrero Responsable Asie chez Natixis

"On s'attend à ce que 2021 marque la plus forte consommation de charbon en Chine de tous les temps. De plus, le 14e plan quinquennal présenté en mars dernier n'apporte pas vraiment d'élément nouveau sur le mix énergétique existant, s'inquiète Alicia Garcia Herrero, responsable Asie chez Natixis. Pour certains, l'introduction d'un système de marché national d'émissions de carbone est un bon signe, mais la réalité est que ce marché reste très peu actif depuis sa mise en place le 16 juillet 2021, avec un prix quotidien du carbone qui stagne à des niveaux très bas, compris entre 7 et 9 dollars (entre 6 et 7,70 euros) la tonne de CO2, bien moins que dans l'Union européenne".

Malgré cette reprise de la production, les prix du charbon ont encore augmenté sur un an de 74,9 % en septembre et de 39% en octobre. La saison hivernale très marquée dans le nord de la Chine oblige également à chauffer plusieurs centaines de millions de foyers dont plus de la moitié est alimenté par des énergies fossiles.

La pénurie de charbon n’est pas seule responsable. Les tentatives des gouvernements provinciaux de respecter des limites strictes en matière de consommation d'énergie ont conduit également au rationnement de l'électricité. C’est le cas notamment dans le sud industriel à Canton et Shenzhen où le quota d’émission carbone fixé par l’État a été atteint dès le mois de septembre conduisant les provinces à limiter drastiquement la consommation pour éviter de se faire taper sur les doigts par le gouvernement central.

L’éclairage public a été coupé et dans certains quartiers résidentiels les ascenseurs et la climatisation interdits, mais face à la grogne des habitants, les autorités ont préféré remettre le courant et privilégient désormais l’approvisionnement des particuliers au détriment des entreprises.

Les prix du charbon ont grimpé en même temps que la demande, mais comme le gouvernement maintient les prix de l'électricité à un niveau bas, en particulier dans les zones résidentielles, la consommation des ménages et des entreprises a augmenté malgré tout. Au début du mois d’octobre, Pékin a donc annoncé qu'il allait libéraliser la tarification dans le secteur de l'électricité pour tenter de remédier à ces pénuries d'électricité. Mais en faisant grimper les prix de l’énergie il risque également de faire monter l’inflation et augmenter encore plus les coûts de production. Parallèlement, des mesures ont également été prises afin de faciliter les approvisionnements en charbon en provenance de Russie et de Mongolie.

Les importations de charbon russe ont ainsi triplées au mois de septembre. Chaque, jour plus de 5.000 tonnes de charbon transitent par la ville frontalière de Suifenhe. Même chose à la frontière mongole où des files de semi-remorques remplis à ras bord de houille s'acheminent vers la Chine. Malgré les restrictions sanitaires, la Chine accélère ses importations qui représentent déjà 35 millions de tonnes par an. Pékin a prévu d'augmenter cette quantité de 50%, une mesure parmi des dizaines d'autres pour tenter d'endiguer la pénurie.

La difficulté de Pékin à garder les lumières allumées constitue un défi majeur pour le président Xi Jinping à un an maintenant d’un Congrès crucial au cours duquel il devrait décrocher un troisième mandat à la tête du pays, du jamais vu depuis Mao. Mais dans son atelier de Taizhou, monsieur Li pense avant tout à garder la tête hors de l’eau. "Il faut que j’arrive à passer l’hiver, lance-t-il. Au printemps j’espère que l’on aura à nouveau du courant."