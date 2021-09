Les talibans annoncent avoir pris le contrôle complet du Panchir

Les talibans ont annoncé ce lundi avoir pris le contrôle "complet" de la vallée du Panchir , où s'était organisée la résistance à leur encontre depuis leur prise du pouvoir en Afghanistan à la mi-août. "Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre. Les gens vivront maintenant dans la liberté, la paix et la prospérité", a déclaré dans un communiqué le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid.

"La lutte contre les talibans et leurs partenaires continuera."

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient notamment des talibans devant les portes du siège du gouverneur de la province du Panchir. "Des insurgés ont été tués et le reste a fui, a précisé le porte-parole, selon qui le gouvernement devrait être annoncé "sous peu".

De son côté, le Front national de résistanc e (FNR) a démenti l'annonce des talibans et a promis qu’il continuerait le combat dans la vallée du Panchir. Il a ainsi affirmé sur son compte Twitter retenir des "positions stratégiques" dans la vallée . "La lutte contre les talibans et leurs partenaires continuera", a-t-il ajouté.

Des appels au cessez-le-feu

Le FNR avait proposé dans la nuit de dimanche à lundi un cessez-le-feu , après avoir semble-t-il subi de lourdes pertes au cours du week-end. L'organisation avait notamment tweeté dimanche que son porte-parole Fahim Dashty , un célèbre journaliste afghan, et le général Abdul Wudod Zara avaient été tués dans les derniers combats. Elle avait alors indiqué avoir "proposé aux talibans de cesser leurs opérations militaires dans le Panchir… et de retirer leurs forces. En retour, nous demanderons à nos troupes de s'abstenir de toute action militaire ."

Dans un rapport remis ce week-end au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait appelé à la "fin immédiate de la violence" et exhorté toutes les parties "à la retenue". Il avait également demandé à "tous les pays d'accepter d'accueillir des réfugiés afghans et de s'abstenir de toute expulsion".

Dernier noyau d'opposition armée

Située à 80 km au nord de Kaboul, la vallée du Panchir, enclavée et difficile d'accès, était le dernier foyer d'opposition armée aux talibans, qui ont pris le pouvoir le 15 août et obtenu le départ des dernières troupes étrangères deux semaines plus tard.