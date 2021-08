Mahbouba Seraj, défenseuse des droits des femmes afghanes: "C'est le chaos, tout peut arriver"

Figure de la défense des droits des femmes en Afghanistan, Mahbouba Seraj a décidé de rester à Kaboul. Elle veut croire dans le dialogue et l'espoir.

La défenseuse des droits des femmes afghanes Mahbouba Seraj n'a pas cherché à sortir du pays. Quand les talibans ont pris Kaboul, dimanche 15 août, elle a fait le tour des télévisions pour dire sa colère et celle des siens: "Honte à vous, le monde." Née à Kaboul, elle avait fui le pays pendant un quart de siècle avant d’y retourner en 2003. Elle y dirige un centre d’éducation des femmes, l’Afghan Women’s Skills Development Center.

Après avoir passé 26 ans en exil, pourquoi avez-vous décidé cette fois de rester en Afghanistan?

C’est vrai, je suis partie en exil en 1978 quand les communistes ont pris l’Afghanistan. J’avais été forcée à le faire à l’époque, je n’avais pas vraiment le choix, sauf à tous nous faire tuer. Je suis revenue dans mon pays en 2003 et je fais ce que j’aime vraiment: je travaille avec les femmes, les enfants, les gens d’Afghanistan. Donc je vais rester ici, c’est mon choix, et voir si je peux être d’une quelconque aide à qui que ce soit autour de moi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment.

Vous êtes à Kaboul, comment décririez-vous la situation?

Pour l’instant, je devrais dire que c’est globalement calme, Dieu merci. Il y a des rumeurs qui tournent, mais souvent sans confirmation. J’ai entendu dire que des éléments talibans entrent de force dans les maisons de gens, mais des numéros de téléphone ont été distribués partout pour que l’on puisse appeler les talibans si cela arrive, pour qu'ils y mettent un terme. Parce qu’ils ne veulent pas montrer au monde qu’ils font cela. Ce n’est pas bon pour eux.

La situation à l’aéroport de Kaboul est chaotique. Rien de tel n’a jamais été vu dans ce pays. Il y a des centaines, des centaines et des centaines de personnes qui attendent de partir. Des tragédies humaines vont avoir lieu là-bas à grande échelle si personne n’y prête attention et n’essaye de contrôler cette situation. Il y a des tirs, on frappe les gens, les enfants pleurent, tout le monde crie. C’est affreux. C’est la scène qui montre où en est l’Afghanistan.

L’arrivée des talibans à Kaboul dimanche a créé une vague de sidération et de peur. Leur attitude a-t-elle depuis contribué à rassurer ou au contraire à maintenir l’insécurité?

La ville n’est pas sûre, mais ce n’est pas parce que les talibans vont dans les maisons pour en sortir des gens et les exécuter. Ce n’est pas le cas. Mais la peur est bien là, et c’est aussi la raison pour laquelle l’aéroport est dans cette situation: les gens veulent partir. Je veux dire cela au monde: si ce n’est pas dissipé très rapidement, nous allons assister à une énorme tragédie humaine.

Les gouvernements occidentaux disent vouloir prendre, dans leurs missions d’évacuation, les personnes les plus exposées: qu’observez-vous?

Je ne sais pas, franchement. Personne ne donne de visa. Les gens qui n’ont pas de passeport ne peuvent pas en obtenir, il n’y a pas de bureau ouvert pour en délivrer. Il n’y a pas de banque ouverte: les gens n’ont pas d’argent. C’est le chaos absolu.

"Elles ont peur, elles ne peuvent rien faire, elles sont menacées. Et parce qu’il n’y a pas de loi et d’ordre dans la ville, c'est le chaos, tout peut arriver."

Nous avons des jeunes femmes avocates menacées par tous ces gens qu’on a laissé sortir des prisons: on voudrait vraiment les faire sortir du pays. Elles ont peur, elles ne peuvent rien faire, elles sont menacées. Et parce qu’il n’y a pas de loi et d’ordre dans la ville, c'est le chaos, tout peut arriver. Nous avons des défenseurs des droits humains, des membres de la société civile, des journalistes: tous ces gens doivent sortir parce que leur vie est vraiment en danger.

Mais je ne sais pas ce que fait le monde. Je sais que des gens travaillent très dur pour faire quelque chose, mais je ne vois pas les résultats. Il faut un meilleur plan.

La situation est très mauvaise, en particulier le fait qu’il y a un vide de pouvoir ici. Une absence de prise de décisions, de lieu auquel s’adresser. Que ce soit une présidence, un émirat, un royaume, une république - ça n’est pas l’essentiel. Il faut un centre de pouvoir, le bureau du président, la justice, la police, les banques… C’est ce dont nous avons besoin maintenant.

"Nous les femmes, nous sommes prêtes à mobiliser nos groupes et nos représentantes pour aller leur parler. J’espère qu’on va pouvoir le faire, qu’on va nous le permettre."

Quelle est votre position face aux talibans: vous pensez que leur parler peut être utile?

J’ai la conviction que parler aux gens est la chose la plus importante qui soit. Si on ne parle à personne, comment allons-nous pouvoir atteindre le moindre point d’accord? Parler est très important. Mais ce qui est le plus important à ce stade, c’est de savoir à qui nous parlons. Nous devons trouver les gens auxquels nous allons parler. Nous les femmes, nous sommes prêtes à mobiliser nos groupes et nos représentantes pour aller leur parler. J’espère qu’on va pouvoir le faire, qu’on va nous le permettre.

Votre première réaction, après la prise de Kaboul, a été de dire que l’Afghanistan retournait 200 ans en arrière. Est-ce déjà le cas ou entrevoyez-vous de l’espoir?

Quand j’ai dit ça, je ne savais pas si je serais encore vivante dans les 24 heures qui suivraient. Aujourd’hui, je pense que c’était peut-être trop pessimiste. Peut-être qu’il y a encore de l’espoir. Beaucoup de dégâts ont été faits. Voir l’aéroport dans cet état m’a brisé le cœur - mais ne pensez pas que ce sont les talibans qui l’ont détruit, non: c’était les gens de la ville. Les talibans ont détruit beaucoup de choses, mais jusqu’ici peu à Kaboul. Donc peut-être qu’il y a de l’espoir. Peut-être qu’ils ne vont pas nous ramener 200 ans en arrière, peut-être que ce sera 100 ans en arrière. Je ne sais pas.

Est-ce que la situation pour les femmes et les filles à Kaboul a changé en une semaine?

Non, ce n’est pas que les talibans ont dit aux filles de rester sagement à la maison - dans certaines provinces ils l’ont fait, mais pas à Kaboul. Mais l’image de la ville a changé bien sûr, changé du tout au tout. Les gens qui se promènent n’ont plus la même tenue. Et il y a une atmosphère de peur. Il n’y a pas encore de femmes, d’étudiantes dans les rues. Mais j’espère que ça va revenir, qu'à partir de la semaine prochaine ça va revenir un peu à la normale. À part garder espoir et vouloir que les choses s’améliorent, il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce stade. N’oubliez pas que 68% de la population d’Afghanistan a moins de 25 ans. Ils ne vont pas accepter tout ce qu’on veut d’eux. On verra ce qui se passe.

"Je suis venue en Afghanistan pour être la voix des femmes sans voix de ce pays, et je vais continuer à le faire."

Vous êtes une personne très exposée qui n’a pas peur de s’exprimer, vous ne craignez plus pour votre sécurité et celle des activistes des droits des femmes qui vous entourent?

La situation n’est pas vraiment rassurante, mais en même temps nous n’avons jamais rien fait de mal. Nous avons tous donné notre cœur, notre âme, notre esprit pour apporter un changement positif à cette société. Je suis venue en Afghanistan pour être la voix des femmes sans voix de ce pays, et je vais continuer à le faire. Je continuerai.