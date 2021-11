Nouveau plan de relance de l'économie au Japon

Ce plan représente l'équivalent d'environ 10% du PIB japonais , et même davantage en incluant les prêts supplémentaires de fonds privés qu'il est censé entraîner, portant son total à 79.000 milliards de yens ou 600 milliards d'euros, selon Fumio Kishida.

Prime individuelle

La mesure la plus spectaculaire consiste en une prime individuelle de 100.000 yens (770 euros) pour les jeunes de 18 ans et moins, et les personnes en situation de précarité.