Pékin hausse le ton contre la Belgique sur la question des Ouïghours

La Chine n'est pas contente et le fait savoir avec autorité. Ce mercredi, Pékin a mis en garde la Belgique contre une dégradation des relations bilatérales après un vote sur la question épineuse des Ouïghours. La commission des Relations extérieures de la Chambre avait approuvé la veille une proposition de résolution qui reconnaît "un risque sérieux de génocide" de cette minorité musulmane au Xinjiang (nord-ouest du pays). Cette résolution condamne également les " crimes de persécution et les violations massives des droits humains dans la région autonome du Xinjiang qui peuvent être constitutives de crimes contre l'humanité".

Outre le gel de l'accord sur les investissements UE-Chine (dont le processus de ratification est déjà gelé par le Parlement européen), la résolution belge prône aussi la fin de la convention d'extradition entre la Chine et la Belgique si ces violations perdurent. Selon les initiateurs du texte, le Parlement belge était devenu " la 6e assemblée démocratique au monde à dénoncer les crimes contre l'humanité", rejoignant le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Lituanie et la République tchèque.

Le député à l'origine de la résolution visé par des sanctions

La réaction chinoise n'a donc pas tardé à fuser. "Nous appelons la Belgique à rectifier immédiatement son erreur" , a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. Il s'en est d'ailleurs pris directement au député écologiste Samuel Cogolati , à l'origine de la résolution. " Ce député a délibérément répandu des mensonges et des fausses informations, causant un tort grave aux intérêts et à la souveraineté de la Chine", a martelé le porte-parole.

"Nous ne faiblirons pas en Belgique face aux sanctions ou intimidations, peu importe le pays, puissant ou non."

Ce mercredi, le député a tenu à mettre les points sur les "i", tout en affirmant sa détermination face à la menace de Pékin: " Notre message n'est pas contre la Chine , mais pour le respect des droits humains", a-t-il souligné. Il a rappelé que le Parlement fédéral avait mené son travail à l'écoute des experts et témoins de la situation vécue par cette minorité musulmane.

"Dénoncer les abus graves et nous lever contre les discriminations, ce n'est rien de plus que notre mission comme parlementaires. D'autres assemblées démocratiques ont aussi dénoncé un génocide avant nous. Voilà pourquoi nous ne faiblirons pas en Belgique face aux sanctions ou intimidations, peu importe le pays, puissant ou non. C'est cet attachement aux droits fondamentaux qui grandit notre petit pays."