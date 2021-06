Pékin sonne le glas d'un journal prodémocratie à Hong Kong

L'Apple Daily, c'est fini. À Hong Kong, ce quotidien prodémocratie critique à l'égard de Pékin a sorti son dernier numéro ce jeudi. Près d'un an après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale diligentée par la Chine, la salle de rédaction avait été perquisitionnée la semaine dernière. Cinq dirigeants du journal ont été arrêtés et les avoirs ont été gelés. Incapable d'encore payer ses salariés et fournisseurs, le groupe de presse doit cesser ses activités. Plus d'un millier de personnes, parmi lesquelles 700 journalistes, sont désormais sans emploi.