Sammy Mahdi: "La situation en Afghanistan est terrible et on ne peut renvoyer personne"

Aucun demandeur d'asile afghan ne sera renvoyé de force dans son pays, a affirmé le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi.

L'avancée éclair des talibans avait relancé le débat sur les retours forcés des demandeurs d'asile afghans dans leur pays. L'Afghanistan étant désormais aux mains des insurgés , la Belgique ne renverra plus aucun demandeur d’asile afghan . C'est ce qu'a indiqué, ce lundi, le secrétaire d’État à l’Asile, Sammy Mahdi (CD&V) à la VRT .

"Il est clair que vous ne pouvez et ne devez renvoyer personne en Afghanistan maintenant", explique-t-il. "Nous devons veiller à ce que toute personne fuyant la guerre et les persécutions soit prise en charge et puisse trouver une protection où qu'elle se retrouve."