Screening minutieux des Afghans qui débarquent à Melsbroek... Et après?

Contrôles d'identité, de santé, de sûreté...

Tous les membres d'une même famille n'ont pas toujours des papiers en règle. Il faut vérifier qui accompagne qui . C'est ainsi qu' un ado de 14 ans a voyagé seul dans un des deux Airbus arrivés à Melsbroek lundi et il s'est avéré lors des contrôles qu'il n'avait aucun lien avec la Belgique. Il a été dirigé vers un centre d'accueil Fedasil pour mineurs non accompagnés.

Une assistance psychosociologique est proposée, avec des traducteurs, ainsi que des contrôles médicaux (dont un test covid) et des screenings de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS- militaire). En effet, la police fédérale et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) ont averti qu'ils craignaient l'arrivée de fondamentalistes parmi les réfugiés afghans attendus dans les prochaines semaines.