Une gifle qui coûte cher

Une assistante décide tout de même de poursuivre Xiang Xueqi à la sortie du magasin, la soupçonnant de quitter l’établissement avec une tenue qu’elle venait d’essayer. Et là, aucune marche arrière n’est possible. Les images des caméras de sécurité devenues virales, montrent Xiang Xueqi tirer sur le bras de l’assistante et gifler violemment une autre employée qui s’était interposée pour aider sa collègue. C’est fait, l’acte est posé. Même si l’ambassadeur tente de s’excuser au nom de sa femme, hospitalisée peu après, les critiques s’affolent.

La femme est d’origine chinoise et selon Linde Desmaele, chercheuse à l’ULB, elle a peut-être été victime d’un sentiment anti-chinois. De plus, elle décide de réclamer son immunité diplomatique, ce qui dérange les citoyens coréens même si, plus tard, la Belgique l’a finalement levée. Ils estiment que ses excuses ne sont pas à la hauteur de ce qui est imposé dans leur culture et que la justification de l’acte n’est pas pertinente.