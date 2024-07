Gabriel Zucman: "Les milliardaires seraient mal inspirés de s’opposer à un impôt minimum"

Le célèbre économiste spécialiste des inégalités Gabriel Zucman avance la proposition, à la demande du G20, d'instaurer un impôt minimum international sur les milliardaires. "Le jour n’est plus si loin où les privilèges fiscaux des super-riches ne seront plus défendables politiquement. Mais de grâce, ne l'appelez plus ‘impôt sur la fortune’."