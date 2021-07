Accord mondial sur la taxation des multinationales

Cent trente pays s'engagent à taxer les grandes multinationales à au moins 15% et à répartir plus équitablement les droits de taxation entre les États. Une étape historique au terme d'une décennie de négociations.

L'essai du G7 vient d'être converti. Les plus grandes économies de la planète, y compris la Chine et l'Inde, ont adopté jeudi une déclaration par laquelle elles s'engagent à réformer la fiscalité mondiale pour taxer à "au moins 15%" les grandes multinationales et répartir les droits d'imposition de manière plus juste.