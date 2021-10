Coup de frein sur les négociations commerciales avec l'Australie

Dénégation de rétorsion

Suite à cette décision, le secrétaire d'État français aux Affaires européennes avait mis en doute l'avenir des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie – "Je ne vois pas comment on peut faire confiance au partenaire australien", avait déclaré Clément Beaune. Quelques jours plus tard, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, marquait son soutien à la France en déclarant qu'"un de nos États membres a été traité d'une manière qui n'est pas acceptable".