En Allemagne, les pénuries plombent les prévisions de croissance

Les principaux instituts économiques du pays (DIW, IFO, IFW, IWH et RWI) s'attendent désormais à une hausse du PIB de 2,4% en 2021 . Les dernières estimations, qui remontent à avril, évoquaient une croissance de 3,7% cette année, après une chute historique de 4,9% en 2020.

"L"Allemagne atteindra son niveau d'avant la crise plus tard que la plupart des autres pays [de l'UE]."

Une activité en baisse

En 2022 , "l'économie allemande devrait retrouver une utilisation normale de ses capacités" et la hausse du PIB atteindre 4,8% , avant de retomber à 1,9% en 2023.

Un automne difficile

"L'économie allemande est plus connectée à l'international, dont elle est plus dépendante que beaucoup d'autres pays de l'Union européenne", explique à l'AFP Carsten Brzeski, économiste pour la banque ING. "En conséquence, elle atteindra son niveau d'avant la crise plus tard que la plupart des autres pays", ajoute-t-il.