Espoirs d’avancées concrètes sur la fiscalité mondiale au G7

Malgré le volontarisme affiché par l'Allemagne, la France et l'Italie, l’accord espéré ce weekend entre les Sept n'est pas acquis.

De la volonté pour enregistrer une vraie avancée sur la réforme de la fiscalité des multinationales, il y en a. "Nous nous engageons à définir une position commune" sur le sujet à la réunion des ministres des Finances du G7, qui s’ouvrait ce vendredi à Londres, ont indiqué dans une tribune au Guardian les ministres allemand, français, italien et espagnol (ce dernier n’étant pas membre du groupe).

En attendant les chefs

Tous les participants à la réunion n’anticipaient pourtant pas de progrès concrets ce weekend. Le ministre japonais Taro Aso a jugé peu probable que les Sept aboutissent à une position commune sur un taux plancher de l'impôt des sociétés lors de la réunion de ces vendredi et samedi. Le moins enthousiaste aura sans conteste été le ministre irlandais Paschal Donohoe, qui participait également à la réunion en sa qualité de président de l'Eurogroupe: selon lui, "le communiqué de la réunion devrait refléter les discussions en cours" à l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), mandatée par le G20 pour structurer les négociations.

Des sources citées par l'agence Bloomberg assuraient pourtant vendredi que les Sept "se rapprochent" d'un accord sur un taux d'imposition minimal de 15% , mais rien n'indique qu'un taux sera mentionné dans le communiqué final attendu samedi. Peut-être n’est-ce que pour laisser le champ aux chefs d’États et de gouvernement? Côté américain, on évoque la validation d'un accord complet sur le sujet lors du sommet du G7, qui se tiendra la semaine prochaine.

Le "bon" moment

Ce G7 est le premier grand rendez-vous sur le sujet depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden. L’objectif reste de contrer l'évitement fiscal des plus grandes multinationales et d'adapter un modèle de taxation centré sur la présence physique des entreprises à l'économie numérique. Alors que les "big techs" ont largement bénéficié de la crise du Covid-19, le moment est plus indiqué que jamais pour leur faire payer leur "juste part de l'impôt", soulignent les quatre ministres signataires de la tribune au Guardian.