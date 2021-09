Georgios Petropoulos: "Les emplois à faible niveau de compétence seront les perdants de la crise"

Georgios Petropoulos, membre du centre de réflexion Bruegel, nous livre une réflexion sur le travail post-covid, l’accélération de la productivité, l’investissement dans l’automatisation, etc.

Aux côtés de penseurs comme l’Américain Erik Brynjolfsson, Georgios Petropoulos a écrit de nombreux articles sur l’avenir du travail dans un monde où le numérique prend une place de plus en plus dominante.

Sur le long terme, la pandémie a-t-elle profondément affecté certains types d'emplois?

Le télétravail s’est généralisé durant la pandémie, et cela va continuer, au moins sous forme hybride. Certains métiers vont donc continuer à en être très affectés, comme les restaurants proches des bureaux ou les voyages d’affaires. Tout un pan de notre activité professionnelle s’est transformé pour de bon. Avec les conséquences que cela peut avoir pour ceux qui en vivaient, le secteur des services aux consommateurs notamment, qui compte surtout des emplois à faible niveau de compétence.

L’entreprise ne doit-elle pas craindre une baisse de créativité, mais aussi de productivité?

Certains métiers bénéficient d’une flexibilité qui permet de composer facilement avec le télétravail. Chaque entreprise devra juste travailler sur son organisation pour déterminer ce qui peut se faire à distance ou pas, et assurer que la qualité du service aux clients reste présente malgré tout. Je ne crois pas que ce sera compliqué à faire, mais ce sera nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle ère qui s’ouvre à présent.

L’automatisation qu’il y a quelques années vous prévoyiez, vous et vos collègues, n’a pas connu l’explosion que vous avez prédite. Est-ce que la pandémie sera enfin le déclencheur de vos prédictions?

Vous avez raison: en dépit des nouvelles technologies que nous voyions émerger, comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique des machines ("machine learning"), nous ne les avions pas vu contribuer significativement à la productivité. L’une des explications vient du fait que lorsque vous avez ce genre de percée technologique, il faut du temps pour construire et financer un cadre suffisamment robuste pour en profiter à plein.

"Les choses bougent, la pandémie a clairement accéléré le processus d’automatisation."

Durant la pandémie, ces investissements ont brusquement augmenté: il a fallu, par exemple, ouvrir de nouveaux canaux de communication, pour pouvoir travailler à distance, mais aussi pour soigner à distance, avec la télémédecine qu’on a vu se développer énormément depuis le début de la crise sanitaire. Les choses bougent, la pandémie a clairement accéléré le processus d’automatisation.

La pression sur les salaires pousse aussi à l’automatisation…

Tout à fait. Cela dépend évidemment d’un pays à l’autre, mais lorsque le chômage est bas ou que l’offre d’emplois est élevée, la pression sur les salaires augmente. Ce qui pousse les entreprises à investir davantage dans l’automatisation pour diminuer cette pression.

Dans quels secteurs cette automatisation va-t-elle se faire le plus sentir?

La technologie de l’information affecte beaucoup de secteurs, notamment si ces secteurs sont exposés à la communication, à la manière avec laquelle les entreprises peuvent exercer leurs activités en ligne.

"La prochaine étape de cette transformation, c’est l’industrie 4.0, où les machines se parlent entre elles."

La prochaine étape de cette transformation, c’est l’industrie 4.0, où les machines se parlent entre elles. On le verra dans les voitures connectées, dans l’efficacité des énergies renouvelables, etc. L’énergie et les processus de fabrication sont deux secteurs qui vont le plus en bénéficier.

Ce qui aura, ici aussi, un impact sur les emplois à faible niveau de compétence…

Oui, les emplois à faible niveau de compétence vont être les victimes à la fois directement de la pandémie et de l’automatisation qui en découle. Il s’agit d’une double pression. Il y aura des gagnants et des perdants, mais clairement les emplois à faible niveau de compétence feront partie de la deuxième catégorie.

Voyez-vous de nouveaux emplois apparaître, de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités?

Toutes les révolutions éliminent certains types d’emplois, mais en créent d’autres. Ce sera le cas aujourd’hui. Les nouveaux emplois demanderont des adaptations au niveau de l’enseignement et de la formation pour mieux coller à la nouvelle ère qui s’ouvre.

"Toutes les activités autour de la communication entre humains et machines vont créer de nouvelles opportunités."

Toutes les activités autour de la communication entre humains et machines vont créer de nouvelles opportunités. Pour les autres emplois, surtout ceux qui sont liés à l’engineering, les travailleurs devront avoir l’occasion de suivre des formations continues pour pouvoir s’adapter et adapter leur travail à l’évolution de plus en plus rapide des nouvelles technologies. Ce seront des points d’attention très importants dans l’avenir.

Maintenant que le travail à distance est de plus en plus considéré comme un atout, l'emploi off-shore sera-t-il une nouvelle tendance pour les services des ressources humaines?

On a vu des entreprises construire des filiales dans d’autres pays, utilisant les plateformes en ligne pour continuer leurs activités. Il est difficile de prédire comment ça va évoluer. Comme on l’a vu avec le Brexit, avec l’Amérique de Trump, délocaliser des activités est un sujet assez sensible. La politique va jouer un rôle.

Verrons-nous l'émergence de nomades numériques?

On voit aussi des pays qui essaient d’attirer des "digital nomads" avec des motivations fiscales. Les pays plus pauvres ont plus de raisons de développer ces activités. La question est de savoir jusqu’où cette délocalisation est possible. En Grèce, le gouvernement est en train de mettre en place ce genre de système, proposant un cadre fiscal intéressant, ce qui est plus facile évidemment puisqu’il y a déjà des accords fiscaux entre les pays de l’Union européenne.

Dans quels secteurs?