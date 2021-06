"Il faut réunir gouvernements et entreprises autour d'une mission"

L’économiste italo-américaine Mariana Mazzucato était l’invitée ce jeudi de New Insights, l’événement annuel de Mediafin (éditeur de L’Echo et du Tijd), sponsorisé par EY. "Nous devons passer d’une croissance axée sur la consommation à une croissance axée sur la transformation."

"Je ne sais pas chez vous, mais ici, à Londres, il fait bouillant. 30 degrés!" L’économiste Mariana Mazzucato est peut-être sous étuve, ça ne l’empêche nullement d’aligner ses arguments à la vitesse de l’éclair. Une entrée en matière toute trouvée pour ce qui est le combat de la professeure à l’University College: comment réunir le monde de l’entreprise et l’État autour d'un projet aussi urgent qu’universel, la lutte contre le changement climatique. "Dans son dernier rapport en 2020, le Giec nous donnait dix ans pour changer les choses. Au même moment, les États membres de l’Union européenne accordaient encore pour 55 milliards de subsides aux énergies fossiles. Aujourd’hui, il ne nous reste même plus dix ans."

"Le capitalisme a évolué"

Cela ne signifie pas que nous ayons besoin d’un gouvernement plus grand, plaide l’économiste, mais d’un gouvernement plus efficace qui trace les grandes orientations et y inclut les entreprises privées. "Il faut remettre la mission au cœur de cette relation. Aujourd’hui, nous créons l’inverse: nous allons de crise en crise, financière, climatique, sanitaire, l’État attend toujours la prochaine crise pour prendre des mesures. Nos gouvernements ne font que combler les vides. Les entreprises polluent? Ce n’est pas grave, l’État est là pour régler les problèmes. Et ce sera toujours ‘too little, too late’."