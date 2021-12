Jacob Gunter (Merics): "Nous sommes en train de devenir comme la Chine"

Vingt ans après l'accession de la Chine à l'OMC, les règles du commerce mondial se disloquent sous le poids du nouveau géant. L'Europe doit continuer d'aligner ses instruments de défense, tout en laissant la porte ouverte, estime l'analyste allemand.

Le 11 décembre 2001, la Chine faisait son entrée dans l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et voyait d'un coup s'ouvrir grand les portes du marché global. Vingt ans plus tard, la mue est impressionnante. Alors que son poids économique était comparable à celui de la France, il se mesure à présent à celui de l'ensemble de la zone euro. Ce développement fulgurant ne s'est pas accompagné de la mise à niveau du terrain de jeu chinois, pour permettre aux entreprises étrangères de jouer avec les mêmes règles que les chinoises. D'aucuns voient aujourd'hui cette entrée dans l'OMC comme une erreur stratégique, alors que l'empire du Milieu est considéré par le gouvernement des États-Unis comme la menace du siècle. Pour Jacob Gunter, analyste senior au think tank allemand Mercator Institute for China Studies (Merics), le bilan est malgré tout positif, et l'Europe a un rôle clé à jouer dans le rééquilibrage.

"La Chine n'a aucun intérêt à chercher de vraies avancées dans la réforme de l'OMC."

Il y a vingt ans, le président américain Bill Clinton se félicitait que la Chine ait accepté de jouer avec les mêmes règles que ses concurrents occidentaux: c'était naïf ?

À l'époque, les dirigeants en Chine, Jiang Zemin et son premier ministre Zhu Rongji, étaient très enthousiastes à l'idée d'intégrer l'économie mondiale et voulaient utiliser cette entrée dans l'OMC comme un mécanisme pour régler le problème domestique de l'économie chinoise: le manque de concurrence qui rendait les entreprises peu efficaces. Face à ces dirigeants-là, je ne pense pas que ça ait été naïf. S'ils étaient restés au pouvoir quelques décennies de plus, la situation aurait certainement été bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le problème a été la génération suivante de dirigeants, avec Hu Jintao puis Xi Jinping.

Vue en plein écran Jacob Gunter, Mercator Institute for China Studies (Merics) ©doc

Le problème a commencé à l'époque de Hu Jintao, on ne le comprenait pas encore, du côté occidental ?

Certains ont commencé à s'en rendre compte à l'époque, mais on voyait les choses de manière beaucoup plus positive: la plupart des acteurs regardaient simplement le volume de croissance généré. Si la Chine de Xi Jinping fait à présent face à un monde beaucoup plus regardant, c'est en raison de la place qu'elle prend dans l'économie mondiale du fait que ses entreprises sont devenues énormes et qu'elles ont commencé à aller à l'étranger.

On fait mine de s'être laissé surprendre, pourtant qu'un pays aussi grand que la Chine crée des géants, n'était-ce pas prévisible?

On s'est attendu à ce que la distorsion que la Chine ferait sur l'économie mondiale concerne uniquement des biens d'exportation bon marché, de faible valeur ajoutée. Beaucoup pensaient que la Chine ne pourrait jamais être technologiquement concurrentielle sous son régime autoritaire à parti unique. Mais quand vous avez 1,4 milliard de personnes, même avec un système étouffant, il y a toujours assez de jeunes qui passent au travers et deviennent des esprits innovants et créatifs. L'autre élément, c'est que les entreprises d'État ont été renforcées. Pour former des entités gigantesques avec lesquelles il est impossible de rivaliser à l'étranger, notamment parce qu'elles peuvent se permettre des pertes considérables pour obtenir des parts de marché.

"Quand les États-Unis ou l'Union européenne portent plainte contre la Chine à l'OMC, ça n'a bien souvent pas l'effet désiré: la Chine remplace la subvention incriminée par une autre forme de soutien et vous revenez à la case départ."

Peut-on dire que la Chine ne respecte pas les règles, ou c'est plus compliqué?

Ce n'est pas blanc ou noir quand vous regardez la situation dans son ensemble. La Chine a levé beaucoup de barrières au commerce et aux investissements depuis 2001. Il reste quelques secteurs dans lesquels elle ne l'a pas fait, malgré ses engagements à l'OMC. Mais le cœur de la distorsion du marché mondial, ce sont les subventions. Si la France décide de subsidier Airbus, elle doit en référer à l'OMC, ce qui permet à ses partenaires de comprendre ce qu'il se passe et de décider s'ils veulent contester. La Chine, elle, ne signale que peu de ses subsides, qui peuvent d'ailleurs prendre des formes très variables dans un système largement opaque. Et quand les États-Unis ou l'Union européenne portent plainte contre la Chine à l'OMC, ça n'a bien souvent pas l'effet désiré: la Chine remplace la subvention incriminée par une autre forme de soutien et vous revenez à la case départ.

On lui reproche aussi d'imposer des transferts de technologies forcés: elle a en quelque sorte hacké des entreprises européennes et américaines?

Il faut distinguer le vol pur par des hackers chinois – qui est aussi une réalité – des transferts technologiques. Beaucoup d'entreprises sont contraintes de transférer leurs technologies "volontairement" si elles veulent entrer en Chine.

Dans les années 2000, ça pouvait se défendre dans le cas de la Chine: qu'elle produise des biens et services de meilleure qualité était une bonne chose pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez ces entreprises chinoises très concurrentielles et innovantes, et le pays est devenu une superpuissance économique. Donc continuer d'exiger des transferts technologiques en échange de l'accès au marché est devenu très problématique.

L'entrée de la Chine dans l'OMC a dopé notre pouvoir d'achat en nous donnant accès à des biens de consommation à bas prix, mais a accéléré un mouvement de délocalisations: une bonne ou une mauvaise chose pour le citoyen européen selon vous?

Je dirais à 60% une bonne chose, à 40% une mauvaise, mais bien sûr ça dépend pour qui. Ces emplois n'ont cependant pas quitté l'Europe pour aller en Chine: ils ont quitté les pays développés parce qu'il devenait trop cher d'y produire. Si la Chine n'avait pas rejoint l'OMC, beaucoup de ces emplois auraient pu aller en Inde ou au Mexique. Notez que si la Chine n'était pas entrée à l'OMC, rien ne dit qu'elle serait restée un pays économiquement isolé, il y aurait probablement eu beaucoup d'accords bilatéraux, moins favorables pour la Chine.

"Si dans un match de foot un joueur prend la balle dans ses mains pour aller marquer, mais que l'arbitre n'a pas vraiment de pouvoir, alors d'autres joueurs vont finir par se jouer des règles, eux aussi."

Le président de la chambre de commerce européenne en Chine, Joerg Wuttke, estimait récemment que l'adhésion à l'OMC n'avait pas tant changé la Chine que notre propre façon de voir le commerce. Vous êtes d'accord?

Oui: si dans un match de foot un joueur prend la balle dans ses mains pour aller marquer, mais que l'arbitre n'a pas vraiment de pouvoir, alors d'autres joueurs vont finir par se jouer des règles, eux aussi, pour avoir une chance de gagner. En ce sens, nous sommes en train de devenir comme la Chine.

La réforme de l'OMC, vous y croyez, alors que la Chine veut devenir la première économie mondiale pour 2048?

Tant que Xi Jinping et cette génération de dirigeants sont en place, la Chine n'a aucun intérêt à chercher de vraies avancées dans la réforme de l'OMC. En tout cas pas si le reste du monde continue d'agir comme il l'a fait ces dernières années. La seule façon de changer l'OMC, c'est que tous les autres joueurs sur le terrain cassent les règles. Je pense malheureusement que la seule manière de faire venir la Chine à la table est de rendre aussi difficile pour les entreprises chinoises de faire des affaires dans nos marchés que ce l'est pour nos entreprises de faire des affaires sur son marché. Malheureusement, il faudra beaucoup de chaos pour convaincre la Chine de donner du pouvoir à l'arbitre.

Vous appelez donc à utiliser "moins la carotte et davantage le bâton": c'est le chemin que prend l'Europe?

La prise de conscience arrive assez rapidement. En 2017, Jean-Claude Juncker a prononcé le mot "réciprocité" à son discours sur l'État de l'Union, quatre ans et demi plus tard, on a un instrument anti-coercition qui arrive, un instrument pour les aides d'État qui trace sa route dans l'appareil législatif, un screening des investissements, des outils anti-subsides…

J'espère que l'UE va montrer comment créer un ensemble d'outils de défense plutôt qu'un ensemble d'outils offensifs face à la Chine. L'approche américaine d'imposer des contrôles d'exportations de technologies et des tarifs douaniers sur à peu près toutes les exportations chinoises vers les États-Unis met la Chine sur un terrain beaucoup plus agressif. Il est important que l'UE soit plus défensive, avec une approche conditionnelle, pour laisser de l'espace à ceux, au sein du parti communiste chinois, qui veulent libéraliser des pans de l'économie. Il faut laisser la porte ouverte.