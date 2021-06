La Belgique, quatrième pays qui s'est le plus enrichi en 2020

La richesse a bondi en 2020, grâce aux mesures des gouvernements et des banques centrales contre le Covid. La Belgique est le quatrième pays qui s'est le plus enrichi.

" C'est la baisse des taux d’intérêt par les banques centrales qui a probablement eu le plus grand impact. Elle est l’un des principaux facteurs sous-jacents à l’essor des cours des actions et des prix de l’immobilier", souligne Nannette Hechler-Fayd’herbe de Credit Suisse.

Quatrième place

Les pays les plus touchés par la pandémie n’ont pas été plus affectés en matière de création de richesse. La Belgique est ainsi le quatrième pays avec la plus forte augmentation de la fortune par adulte. Les interventions des États et des banques centrales ont cependant représenté un coût considérable, les dettes ayant progressé de 7,5%. L’Europe et l’Amérique du Nord ont cumulé l’essentiel de la croissance, tandis que l’Inde et l’Amérique latine ont enregistré des pertes.