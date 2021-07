La pandémie a accru les inégalités sur le marché de l'emploi

L'OCDE épingle les dommages durables subis par les personnes situées au bas de l'échelle des salaires, à savoir les jeunes, les femmes et les peu qualifiés.

Même si les États ont su délier les cordons de la bourse au plus fort de la crise sanitaire, celle-ci laissera des traces auprès d'une partie des travailleurs, en particulier ceux en bas de l'échelle . C'est ce qu'indique l'OCDE dans son rapport "Perspectives emploi 2021", publié chaque année à cette période-ci.

Les jeunes, les femmes et les personnes peu qualifiées figurent au premier rang des victimes. L'OCDE invite les États membres à intégrer dans leurs plans de relance la correction de ces inégalités sur le marché du travail.

Dix fois plus d'emplois soutenus qu'en 2008

Au niveau du bilan chiffré, l’organisation multilatérale rappelle qu'au plus fort de la crise, les dispositifs de maintien dans l'emploi ont soutenu 60 millions d'emplois, soit dix fois plus que lors de la crise de 2008. Is ont permis de sauver jusqu'à 21 millions d'emplois.