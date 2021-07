Le climat trop peu présent dans les plans de relance, dénonce l'AIE

"Cela laisserait le monde loin de la trajectoire de zéro émission nette d'ici 2050", indique l'organisation intergouvernementale en présentant les résultats de son outil de suivi des plans de relance - le Sustainable Recovery Tracker . Sur l'ensemble des dépenses de relance consenties et prévues pour stabiliser et relancer l'économie depuis le début de la crise pandémique, 2% seulement sont allouées à des mesures d'énergie verte , évalue l'AIE.

Ce chiffre englobe mesures de soutien de court terme - essentiellement orientées vers les ménages, les entreprises et les soins de santé - et plans de relance. Au total, les gouvernements ont mobilisé 16.000 milliards de dollars (13.600 milliards d'euros) de soutien budgétaire en réaction à la pandémie.

Répartition inégale de l'effort

En combinant dépenses publiques et effets de levier sur les opérateurs privés, l'AIE estime que les nouveaux investissements dans les mesures d'énergies propres augmenteraient de 350 milliards de dollars par an dans la période 2021-2023. Avec le Fonds monétaire international (FMI), elle avait défendu en juin 2020 un plan de relance consacrant globalement 1.000 milliards de dollars par an à la transition énergétique, pour créer des millions d'emplois et mettre le monde sur la voie des objectifs de l'Accord de Paris.