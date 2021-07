Le G20 entérine le big bang fiscal

Les ministres des Finances ont approuvé une réforme jugée "révolutionnaire" de la taxation des multinationales, approuvée d'ores et déjà par 132 pays et qui promet de chambouler durablement la fiscalité internationale. Ils ont invité les pays récalcitrants à se rallier à l'accord. L'appel a été entendu par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un petit pays des Caraïbes, qui vient de signer la déclaration.

"Il n'y a plus de retour en arrière possible."

Il "n'y a plus de retour en arrière possible", s'est félicité de son côté le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, appelant désormais à "mettre effectivement en oeuvre la réforme de la fiscalité internationale d'ici 2023".

Le glas des paradis fiscaux

Instaurer un impôt mondial d'"au moins 15%" sur les sociétés pour sonner le glas des paradis fiscaux et taxer les entreprises là où elles réalisent leurs recettes: cet accord dont les règles devraient être peaufinées d'ici octobre doit être mis en oeuvre dès 2023. "Nous tournons le dos à des décennies de course au moins-disant fiscal qui ont montré que c'était totalement inefficace", a dit Bruno Le Maire.

Plusieurs membres du G20, dont la France, les Etats-Unis et l'Allemagne, militent pour un taux supérieur à 15%, mais il ne devrait pas bouger avant la prochaine réunion des dix-neuf pays les plus riches du monde et de l'Union européenne en octobre.