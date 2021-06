Les bureaux de Morgan Stanley à New York interdits aux non vaccinés

Pour accélérer le retour à la vie normale, la banque Morgan Stanley va interdire l'entrée de ses bâtiments new-yorkais aux employés et visiteurs non vaccinés.

À partir du 12 juillet, tous les employés et les visiteurs qui veulent accéder aux bâtiments de Morgan Stanley à New York et à Westchester devront être totalement vaccinés, révèle le Financial Times, qui a mis la main sur une note interne.