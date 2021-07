Les écarts de vaccination fracturent l'économie mondiale

Au premier regard, les nouvelles prévisions économiques du Fonds monétaire international (FMI) ne semblent pas très différentes des précédentes : les as de la modélisation de l'institution tablent toujours sur une croissance mondiale de 6% cette année, identique à leurs prévisions d'avril. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la forêt qui se cache derrière ce chiffre a changé - ici plus luxuriante, et là frappée par des coupes claires.