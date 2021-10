Nouveau coup de mou pour l'activité industrielle en Chine

Les usines chinoises ont encore perdu de leur superbe ce mois d'octobre. Le secteur manufacturier n'avait même plus connu pareille cadence depuis le mois de mars 2020, montrent des statistiques officielles publiées dimanche.

C'est le deuxième mois de suite de contraction pour l'activité industrielle chinoise . La baisse de régime, plus forte qu'attendu, s'explique notamment par la hausse des coûts des matières premières et les coupures d'électricité dans le pays. De quoi maintenir les groupes industriels sous pression.

Conjonctions de mauvaises nouvelles

L'économie chinoise s'est essoufflée ces derniers mois en raison de l'épidémie de coronavirus , du ralentissement des exportations , du renforcement des mesures pour maîtriser la flambée des prix de l'immobilier et d'une campagne de réduction des émissions de carbone.

Le secteur manufacturier a ainsi été le plus durement touché, avec une croissance de la production industrielle en septembre au rythme le plus faible depuis mars 2020, en raison des restrictions environnementales, du rationnement de l'énergie et de la persistance du coût élevé des matières premières.