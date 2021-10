Retour à l'école pour Gita Gopinath (FMI)...

Alors que ces dernières semaines, on aurait pu s’attendre à une démission de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, c’est l’économiste en chef qui a décidé de quitter l’institution . Gita Gopinath va retrouver son département économique de l'Université de Harvard au début 2022. Celle qui fêtera ses 50 ans en décembre avait rejoint le FMI au début 2019, devenant la première femme à y occuper le poste de chef économiste. Le Fonds a expliqué que l'université de Harvard avait prolongé d'un an son congé à titre exceptionnel, ce qui lui aura permis d'occuper le poste d'économiste en chef au FMI au final pendant trois ans. Des années qui auront été marquées par la crise du Covid-19. C’est d'ailleurs à Gopinath que l’on doit le terme "Great Lockdown" (Grand Confinement) pour définir cette crise , par référence à la "Grande Dépression" des années 30 ou la "Grande Récession" de 2008-2009.

Le départ de Gopinath ne serait pas lié, assure-t-on, aux remous enregistrés par le FMI ces dernières semaines . La directrice générale Kristalina Georgieva a été accusée d'avoir manipulé des données d’un rapport en faveur de la Chine quand elle était à la Banque mondiale. Certains avaient réclamé sa démission. Mais le conseil du FMI a finalement maintenu sa confiance en Georgieva. Cette dernière a salué le travail de son économiste en chef. "Nous avons tiré un énorme bénéfice de son intelligence aiguisée et de sa connaissance approfondie de la finance internationale et de la macroéconomie alors que nous traversons la pire crise depuis la Grande Dépression."

Pragmatique

Gopinath est née et a grandi en Inde. Elle est ensuite partie aux États-Unis pour y terminer ses études avant d'acquérir la nationalité américaine. En tant qu'économiste, elle ne pense pas que son approche est différente parce qu'elle est une femme. "Je réfléchis aux problèmes et aux solutions de la même façon que tout autre économiste." Elle est réputée pour son pragmatisme et porte une attention soutenue au développement de certains pays (elle a conseillé le ministre indien des Finances) et à la question des inégalités. En 2019, elle s'était distinguée lors du Forum de Davos. Questionnée sur le mouvement des gilets jaunes en France, elle avait insisté sur le danger d'escalade: "Les dirigeants politiques se doivent d'éviter un tel mécontentement."