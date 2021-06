Sur le climat, le G7 n'aura fait que de petits pas

Les Sept veulent relever le niveau de transparence climatique des investissements et des entreprises, mais ne sont pas parvenus à s'accorder sur la fin du charbon.

Malgré les efforts de l'hôte britannique pour fixer une date de sortie de l'utilisation de charbon pour la production d'énergie, les vieilles économies industrialisées n'y sont pas parvenues. Le G7 qui se tenait ce week-end à Carbis Bay et qui signait le grand retour des États-Unis dans l'arène du multilatéralisme, n'aura pas réussi à annoncer de grandes mesures concrètes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique . Mauvais augure pour la prochaine conférence climatique des Nations unies (COP26), qui se tiendra à Glasgow en novembre?

Au moins la réunion aura-t-elle permis quelques avancées. Ainsi, les Sept se sont-ils accordés pour mettre un terme, à partir de la fin de cette année, à tout soutien gouvernemental direct de projet international de production d'énergie au charbon. Pour la première fois, le G7 s'est aussi engagé à réduire collectivement de moitié ses émissions entre 2010 et 2030 – dans la foulée des engagements pris individuellement – et s'engage à accélérer la cadence pour "maintenir le seuil de réchauffement global de 1,5°C à portée de main" .

Avant la réunion des leaders, leurs ministres des Finances avaient déjà marqué leur volonté de verdir le système financier, ce qui selon eux "aidera à mobiliser les milliers de milliards de dollars de financement du secteur privé nécessaires". Les Sept s'engagent aussi à inclure le changement climatique et les pertes de biodiversité dans la prise de décision financière et économique, y compris "l'utilisation optimale de l'éventail de leviers politiques pour fixer le prix du carbone". Et entendent contraindre la publication d'informations financières liées au climat de la part des entreprises.