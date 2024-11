Élections américaines: le triomphe des pulsions

Le républicain Trump n'a pas changé sa ligne au cours des derniers mois: défiance envers les institutions et injures à l'encontre de son adversaire ont constitué ses armes de prédilection. Dans une Amérique divisée, que d'aucuns qualifient à l'envi d'irréconciliable, le businessman manichéen a trouvé un terreau fertile pour son message. Démagogue, jouant constamment sur les affects, conscient du "pouvoir de la foule" , le milliardaire a réussi son pari. Le bilan économique et le discours rationnel de Kamala Harris n'ont pu faire qu'illusion.

Sur le plan international, l'élection de ce 5 novembre laissera également des traces. En Europe, beaucoup regretteront un résultat qui laisse entrevoir un bouleversement systémique de l'économie mondiale. S'il reste une marge entre les promesses des candidats en campagne et leurs réalisations en tant que dirigeant, rien ne sert de nier qu'un avis de tempête s'annonce. Car Donald Trump ne prévoit pas de faire du protectionnisme "soft" sur l'un ou l'autre secteur à préserver, mais bien d'agir sur l'ensemble de l'économie. Il promet d'imposer des tarifs douaniers de "10% ou 20%" sur les produits venus de tous les partenaires commerciaux des États-Unis, en ce compris l'Europe, et de 60% sur ceux venus de Chine. Une attitude qui entraînera à coup sûr des mesures de rétorsion. Bienvenue dans un monde où la guerre commerciale deviendra la norme.

Ces réalités, aussi désagréables soient-elles, ne peuvent être éludées. Elles mettent en relief les vulnérabilités des Européens, qui depuis trop longtemps se sont reposés sur les Américains. Avec une approche souvent empreinte de naïveté, ils ont délaissé leurs investissements en matière de défense, se complaisant dans une attitude de dépendance. Le partenaire autrefois fiable ne l'est désormais plus: les Européens sont au pied du mur. Dans ce contexte, assumer la nouvelle donne et prendre leurs responsabilités n'est plus une option, c'est un devoir.