Justin Trudeau, Robin des banques

Justin Trudeau veut taxer les banques et les sociétés d'assurances du Canada s'il est réélu le 20 septembre prochain. De 15% actuellement, le taux d'imposition passerait à 18% pour les établissements dont les bénéfices s'élèvent à plus d'un milliard de dollars canadiens par an. Autant dire les sept grandes banques canadiennes.

Les gains de celles-ci n'ont cessé de croître. La plus importante d'entre elles, la Banque royale du Canada, a engrangé des profits de 4,3 milliards de dollars lors de son dernier trimestre et de 12,2 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de son exercice 2021 (qui a débuté le 31 octobre dernier). Si le pactole des institutions financières attise les convoitises, Justin Trudeau assure vouloir s'en servir pour financer l'accès à la propriété chez les moins de 40 ans. "Nous allons demander à nos plus importantes institutions financières, qui se sont remises plus rapidement et plus vigoureusement que de nombreux autres secteurs, de payer un peu plus pour que nous puissions investir dans les Canadiens et les aider à trouver un chez-soi", a dit le Premier ministre.