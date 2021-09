La maire de Paris officialise sa candidature présidentielle

Maire de Paris depuis 2014, elle reste la favorite au sein du PS pour rassembler les gauches et mener la bataille des présidentielles françaises en avril 2022.

La course pour un ticket à la présidentielle est lancée en France. La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a annoncé officiellement ce dimanche matin sa candidature à la présidentielle de 2022.

En déplacement à Rouen, elle a expliqué vouloir "offrir un avenir à tous nos enfants" et "bâtir une France plus juste". Dans son discours, elle a expliqué vouloir "réinventer notre modèle français fragilisé par ces crises multiples", tout en affirmant vouloir rétablir "le respect" et l'unité du pays.