Le candidat de la gauche, Gabriel Boric, remporte la présidentielle chilienne

Les rues de Santiago et de nombreuses autres villes du Chili ont explosé de joie à l'annonce de la victoire du candidat de gauche Gabriel Boric sur son adversaire d'extrême droite , José Antonio Kast, dimanche au second tour de la présidentielle.

Participation historique

Plus d'un million de voix séparent les deux prétendants (4,6 millions contre 3,6 millions). Le taux de participation a dépassé les 55%, un plus haut historique depuis que le vote n'est plus obligatoire en 2012. Au 1er tour, il avait été de 47%. José Antonio Kast était alors arrivé en tête (27,9% contre 25,8%), répétant qu'il était le candidat de "l'ordre, de la justice et de la sécurité".