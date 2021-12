2022, année électorale à risque à l'étranger

Présidentielles en France et au Brésil, "midterms" aux États-Unis, législatives en Hongrie et référendum en Biélorussie. L'année 2022 sera marquée par des suffrages importants dans le monde, avec un risque de renforcement des populismes.

Présidentielle française

Emmanuel Macron, solidement ancré en première place dans les sondages, peut, en théorie, envisager sa réélection lors de la présidentielle française des 10 et 24 avril. Crédité de 26% des suffrages selon une compilation des derniers sondages Harris-Interactive, Elabe et Ifop, il arriverait en tête du premier tour.

Dans l'hypothèse d'un deuxième tour, il gagnerait contre ses challengers, qu'il s'agisse de la candidate de droite Valérie Pécresse (20%), ou d'extrême droite Marine Le Pen (16%) et Eric Zemmour (13%) .

L'exercice reste toutefois à haut risque, en raison d'un climat délétère marqué par la pandémie de coronavirus, des mesures sanitaires impopulaires et un début de mandat sanctionné par la contestation des gilets jaunes . En 2017, Macron avait battu Le Pen en ralliant les votes de gauche et de droite, en vertu du "front républicain". Ce front semble se fissurer pour l'élection à venir.

La montée en puissance du populisme, incarné par Le Pen et Zemmour, illustre la grande volatilité de l'électorat français . Même si la percée de Valérie Pécresse, qui s'est quelque peu ralentie ces derniers jours, a nui aux candidats d'extrême droite.

La gauche, éclatée entre socialistes, écologistes et Insoumis, s'est à nouveau révélée incapable d'aligner un candidat commun. La campagne pourrait se focaliser sur des thèmes de droite radicale, voire nationaliste, au détriment de questions sociales irrésolues lors du précédent mandat, comme la réforme des retraites fortement contestée et suspendue lors du confinement. Une réalité qui ne risque pas d'apaiser la grogne dans l'Hexagone.

Présidentielle brésilienne

La réhabilitation de Lula par la Cour suprême, en mars dernier, après un an et demi de détention, pourrait sonner le glas de l'actuel président, dont le mandat fut marqué par des dérives dictatoriales et une gestion calamiteuse de la pandémie de Covid-19. Les derniers sondages créditent le candidat du Parti du travail de 48% des suffrages contre 22% pour Bolsonaro, lors de l'élection présidentielle du 2 octobre 2022. Une telle avance lui assurerait une victoire au premier tour.