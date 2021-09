Aukus refroidit les relations entre l'Europe, l'Australie et les États-Unis

La France veut bloquer l'accord de libre-échange en cours de négociation entre l'UE et l'Australie en représailles de l'annulation d'un contrat de vente de sous-marins. L'affaire est discutée à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Aukus, l'alliance militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie conçue par la Maison-Blanche pour contrebalancer l'expansionnisme chinois, n'en finit plus de provoquer des retombées diplomatiques , jusqu'à parasiter les relations entre l'Europe et les États-Unis.

La France est furieuse

Après avoir perdu le "contrat du siècle", la France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Les propos matamoresques ont fusé. Pour l'ambassadeur français en Australie, Jean-Pierre Thébault, Aukus n'est ni plus ni moins d'une "trahison" préparée en secret durant de longs mois . "Le crime a été préparé pendant 18 mois", a-t-il dit dans une interview au quotidien australien Sydney Morning Herald.

La France est également remontée contre le Royaume-Uni. Matignon a reporté un sommet bilatéral sur la défense qui devait se dérouler cette semaine entre les deux pays au niveau ministériel. Mais Paris, considérant Londres comme un second couteau dans l'affaire, dirige surtout sa colère contre les États-Unis et l'Australie.

Accord de libre-échange en danger

L'affaire pourrait avoir des conséquences sur les relations entre l'UE et l'Australie. Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a annoncé lundi que la France bloquerait l'accord de libre-échange en cours de négociation entre l'UE et l'Australie . Un nouveau round de négociation devait s'ouvrir en octobre, tandis que les Australiens espéraient conclure d'ici la fin de l'année.

Les 27 ministres des Affaires étrangères devaient aborder cette question lors de leur réunion lundi soir à New York. Pour la Belgique, bloquer ces négociations n'est pas la bonne option . "Je ne suis pas convaincue que ce soit la mesure la plus appropriée", a confié Sophie Wilmès (MR), la ministre belge des Affaires étrangères avant cette réunion qui devait démarrer à minuit.

Washington et Londres temporisent

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont lancés dans une offensive de charme envers la France et l'UE pour tenter de limiter les dégâts.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenté de calmer le jeu à New York. "Le Royaume-Uni et la France ont, je crois, une relation très, très importante et indestructible", a-t-il déclaré à quelques journalistes présents à New York. "Et bien sûr, nous discuterons avec tous nos amis de la façon de faire fonctionner le pacte Aukus afin qu'il ne soit pas exclusif et qu'il ne divise pas."