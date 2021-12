Avec Truth Social, Donald Trump espère faire de l’ombre à "Big Tech"

L’ex-président américain avait été banni de Twitter, YouTube et Facebook après l’assaut du 6 janvier contre le Capitole par ses partisans. Il lance en réponse son propre réseau social.

Trump, en colère contre les géants de la Tech qui l’ont exclu de leurs plateformes, lance Truth Social, réseau destiné aux conservateurs qui s’estiment victimes de censure en ligne.

Après le lancement raté de son blog, Donald Trump voit les choses en grand. L’ex-président américain avait été banni de Twitter, YouTube et Facebook après l’assaut du 6 janvier contre le Capitole par ses partisans. Il lance en réponse son propre réseau social, et a annoncé samedi 4 décembre avoir déjà récolté 1 milliard de dollars auprès de différents investisseurs. Objectif : disposer d’un espace de liberté de parole absolue, pour lui comme pour ses soutiens. "1 milliard, cela envoie un message important à Big Tech : la censure et la discrimination politique doivent cesser", a déclaré Donald Trump lors de l’annonce.

Le républicain, qui avait dévoyé l’expression "Fake News" (fausses nouvelles) en l’appliquant aux médias relevant ses déclarations mensongères et complotistes, n’a pas perdu son sens de l’ironie. Il a cette fois-ci choisi le nom "Truth Social" ("Truth" signifie "vérité") pour sa nouvelle plateforme. Autre touche d’humour : "l’usage excessif de lettres capitales" sera interdit. Donald Trump, qui en raffolait sur Twitter, saura-t-il se plier à ses propres règles ?

Dans les faits, la plateforme au logo bleu marine s’inspire en tous points du réseau social préféré du milliardaire, à en croire une vidéo de présentation. À la place des tweets et retweets, les utilisateurs pourront poster des Truth et Re-truth, "aimer" certains posts ou démarrer des conversations privées. Un service de vidéo en streaming est aussi en préparation. Il offrira des contenus non "woke", cheval de bataille de la droite dure américaine qui s’est déjà exporté en Europe.

Contre-attaque

Le lancement de Truth Social, prévu durant le premier semestre 2022, ressemble d’ailleurs à une contre-attaque politique. Il tombe à pic pour la campagne des élections de mi-mandat, où les républicains sont bien placés pour reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès.

Mais pour l’instant, Truth Social fait déjà face à quelques couacs. La version bêta de l’application, qui doit être testée par un panel d’invités, a raté sa date de sortie début novembre. Les spécialistes relèvent que cela n’a rien d’inhabituel, même si Donald Trump manque une occasion de montrer aux investisseurs une première ébauche du produit sur lequel ils misent.

Ses investisseurs, justement, font l’objet de nombreuses interrogations. Truth Social est le résultat d’un montage financier. Le futur réseau social appartient à la société Trump Media & Technology Group (TMTG). Cette dernière s’appuie sur une coquille vide (une SPAC, "special purpose acquisition company") cotée en bourse et destinée à lever des fonds pour sa partenaire avant de fusionner avec elle. Ici, la coquille vide s’appelle Digital World Acquisition Corp., connue sous le symbole DWAC au Nasdaq. Le gendarme de la Bourse américaine (SEC) et l’autorité de régulation de l’industrie financière ont d’ores et déjà lancé une enquête sur cette alliance.

Enthousiasme

Dans la galaxie Truth Social, seuls quelques personnages sont connus pour le moment. Donald Trump a rencontré le patron de DWAC, Patrick Orlando, un ancien trader de la Deutsche Bank, peu après la présidentielle de 2020. Le directeur financier de DWAC, Luiz Philippe de Orleans e Braganca, est quant à lui un politicien brésilien, un prince autoproclamé qui appelle au retour de la monarchie dans son pays et est un allié du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Combien Donald Trump a-t-il lui-même investi dans son projet ? La réponse n’est pas encore connue. On sait toutefois que la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, qui a un temps surfé sur la mouvance complotiste QAnon, a investi entre 15.000 et 50.000 dollars dans DWAC après l’annonce du partenariat avec TMTG en octobre. Et c’est Devin Nunes, un puissant élu républicain, qui deviendra le PDG de Truth Social.