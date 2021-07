Concurrence ou coopération? Le cas de l’environnement

Dans le cas du marché, tous les coûts et bénéfices sont financiers et passent par le marché (même s’il n’est pas concurrentiel). Dans le cas d’un bien collectif local, les coûts financiers sont partagés entre les contributeurs, mais les bénéfices qui, eux ne sont pas financiers, leur profitent à toutes et tous. Et chacun des contributeurs estime que les bénéfices non financiers sont largement supérieurs au coût financier qu’ils supportent. Ils coopèrent donc sur une base volontaire pour leur bien commun .

La logique est la même pour climat, mais ça devient beaucoup plus compliqué car au lieu d’une communauté locale, on en arrive à 197 pays. Il n’existe pas de marché pour le climat, qui est un bien collectif global, et donc la seule solution pour y faire face, c’est la coopération entre pays et entre citoyens. Et c’est le mandat qu’a reçu l’ONU : trouver une solution pour combattre, tous ensemble, le défi climatique. Le multilatéralisme et la coopération sont donc des conditions sine qua non pour combattre le changement climatique. Le chacun pour soi n’y pourra rien.