COP26: les dirigeants du monde exhortés à "sauver l'humanité"

Le président français, Emmanuel Macron, a de son côté appelé les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à "rehausser leurs ambitions". Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est quant à lui engagé à "zéro émission nette" au plus tard en 2050. Les États-Unis avaient auparavant fustigé le manque d'engagement de Pékin et Moscou. Biden n'a d'ailleurs pas manqué de souligner qu'agir contre le changement climatique était un "impératif moral et économique".