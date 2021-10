Crise des sous-marins: les négociations commerciales entre l'UE et l'Australie interrompues

L'avenir de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Australie et l'Union européenne est plus que jamais incertain. Des négociations sur ce possible pacte, prévues de longue date, ont été reportées en novembre, a déclaré, ce vendredi, un responsable européen, alors que la France ne décolère pas suite à l'annulation d'un contrat de vente de sous-marins.