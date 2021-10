Des progrès en vue d'un "Accord de Paris" de la biodiversité

La première partie de la COP15 biodiversité s'est achevée vendredi avec l'engagement de la Chine à tout faire pour parvenir à un accord ambitieux pour sauvegarder la nature et apporter des financements, alors que des centaines de milliards de dollars par an sont nécessaires pour inverser le déclin vertigineux de la biodiversité. Depuis les années 1970 les populations de vertébrés ont décliné de 68% selon le dernier rapport Living Planet du WWF , et un million d'espèces sont déjà menacées d'extinction, selon l'IBPES , l'équivalent du Giec pour la biodiversité.

"Civilisation écologique"

Cette première partie, présentée comme essentiellement protocolaire, a aussi permis des avancées sur le fond, avec "une relance du souffle politique" dont "on a envie qu'il se traduise dans le texte des négociations" , commente Julien Rochette, du think tank français IDDRI.

Financement

Pour financer la protection de la biodiversité, la Chine a lancé un fonds pour les pays en développement, abondé à hauteur de 200 millions d'euros, et le Japon a mis sur la table environ 14 millions d'euros. Selon l'Agence française de développement (AFD), les besoins sont évalués entre 722 et 967 milliards de dollars par an d'ici à 2030, quand 124 à 143 milliards de dollars sont dépensés et que 500 milliards vont à des subventions néfastes à la nature.