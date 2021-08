En Grèce, Olympie sauvée des flammes, mais pas hors de danger

Confrontées à d'importants incendies depuis trois jours, les autorités grecques ont ordonné, jeudi, de nouvelles évacuations dans l'île d'Eubée. Plus de 170 pompiers, 52 camions et six avions, ont combattu les flammes sur cette île située à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. Plus d'une dizaine de villages ont déjà été évacués depuis mardi dans cette zone.