Erri De Luca: "Ce sont les dictatures qui, par nature, sont fragiles, pas les démocraties"

À la fois idéaliste et volontariste, Erri De Luca est l’un des écrivains les plus prolifiques et audacieux du paysage littéraire italien. Né à Naples en 1950, cet intellectuel autodidacte mélange la douceur d’un style éminemment poétique et une vision acérée de la réalité. Fier défenseur de la cause ukrainienne et d’une Europe solidaire et unie, il nous explique pourquoi autoritarisme et souverainisme ont, selon lui, les jours comptés.