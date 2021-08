Frappe de drone US contre l'EI, tensions à l'aéroport de Kaboul

La cible de la frappe menée dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, près de la frontière pakistanaise, était un "organisateur" de l'EI, qui a revendiqué l'attentat suicide de jeudi à Kaboul, où au moins 92 personnes ont été tuées, dont 13 soldats américains.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, et le chef de l'armée américaine avaient promis dès jeudi des "représailles" contre le groupe djihadiste.

Plusieurs pays, notamment européens, ont d'ores et déjà suspendu leurs évacuations, le dernier en date étant la France, qui a annoncé la nuit dernière la fin de l'opération Apagan après une quinzaine de rotations entre Kaboul et Paris via Abou Dhabi.