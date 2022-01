Jaap de Hoop Scheffer: "Poutine veut retrouver son empire"

La rhétorique guerrière ne baisse toujours pas du moindre ton entre la Russie et l'Occident à propos de l'Ukraine. Poutine pose un ultimatum à Biden, alors que le président américain veut surtout en découdre avec la Chine. Et l'Europe? "Limitée à son pouvoir d'influence, comme elle l'a voulu lors de sa constitution, l'Union européenne se heurte à présent à un monde de plus en plus dur", souligne Jaap de Hoop Scheffer, l'ancien secrétaire général de l'Otan.