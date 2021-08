Krystsina Tsimanouskaya, l’athlète devenue dissidente

Selon Tsimanouskaya, son seul tort serait d'avoir fermement critiqué, quelques jours plus tôt, les choix de la fédération biélorusse d'athlétisme. Celle-ci voulait la forcer à participer au relais 4x400 mètres, alors qu'elle était censée initialement courir seulement les épreuves du 100 mètres et du 200 mètres. Deux autres athlètes n'avaient en effet pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage. Cette décision a fait réagir l'athlète sur les réseaux sociaux. "Je n'aurais jamais réagi si durement s'ils étaient venus me voir à l'avance, m'avaient expliqué la situation et m'avaient demandé si je suis prête à courir le 400 m. Mais ils ont tout fait dans mon dos", a-t-elle expliqué sur Instagram. Cette critique ne serait pas passée auprès de la fédération d'athlétisme, selon la sprinteuse. De son côté, l'organisation sportive balaye ses affirmations, évoquant une décision des médecins.