Le Qatar a imposé sa médiation dans la crise afghane. Dans un entretien exclusif avec L'Echo, le porte-parole du gouvernement qatari annonce que l'aéroport de Kaboul est opérationnel.

Alors qu'un vol de civils a décollé de l'aéroport de Kaboul jeudi, pour la première fois depuis le retrait américain d'Afghanistan, le porte-parole du gouvernement qatari, Sheikh Thamer bin Hamad al-Thani, a confié à L'Echo que "l'aéroport de Kaboul est à nouveau opérationnel". Une bonne nouvelle pour les civils qui doivent encore être exfiltrés du pays et pour le peuple afghan, dévasté par vingt années de guerre, en attente d'aide humanitaire.

"Le premier vol de passagers entre Doha et Kaboul a eu lieu aujourd'hui. L'aéroport de Kaboul est à nouveau opérationnel notamment grâce à la contribution technique du Qatar. Nous continuerons à fournir un soutien technique dans les jours à venir", nous a indiqué Sheikh Thamer bin Hamad al-Thani. "Nous espérons que notre étroite coopération avec l'ensemble des acteurs et partenaires internationaux permettra d'assurer des vols réguliers en provenance et à destination de Kaboul, afin que toute personne puisse entrer et sortir du pays en toute sécurité."

L'avion de Qatar Airways, qui comptait 200 civils à son bord, parmi lesquels des Américains et des Néerlandais, a pris la destination de Doha.

L'aéroport de Kaboul avait été fermé fin août, après l'évacuation chaotique des troupes américaines et de plus de 125.000 civils. Cette situation bloquait toute perspective de quitter le pays pour les personnes menacées par le retour des talibans au pouvoir, mais aussi pour l'acheminement de l'aide humanitaire en Afghanistan.

Le Qatar, médiateur incontournable

Depuis le début de cette crise, la petite monarchie du Golfe s'est imposée comme un médiateur incontournable entre les États-Unis, l'Europe et les talibans.

Mi-août, lorsque les troupes talibanes se rapprochaient de Kaboul, des dizaines de milliers d'Afghans se sont précipités vers l'aéroport pour fuir le pays. Les Qataris ont été les premiers à établir un pont aérien pour les accueillir et soutenir les efforts des Occidentaux pour évacuer leurs ressortissants.

"Le Qatar a discuté avec l'ensemble des acteurs afin de faciliter les efforts d'aide et d'évacuation en Afghanistan et répondre aux aspirations de son peuple pour la sécurité, la stabilité et le développement", résume Sheikh Thamer bin Hamad al-Thani.

Lors de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul, le Qatar a servi de terrain d'accueil ou de plaque tournante pour plus de la moitié des personnes fuyant le pays. "À ce jour, les efforts combinés des partenaires internationaux ont permis à près de 58.000 personnes de quitter l'Afghanistan via le Qatar", précise-t-il. "Toute personne évacuée bénéficie d'un hébergement adéquat et d'un accès approprié, quotidien, et gratuit à des repas et à des soins de santé de qualité."

Un "test" pour Doha

Le Qatar, un pays de 3 millions d'habitants qui abrite l'un des plus grands champs gaziers du monde, a démontré qu'il pouvait exercer une influence diplomatique supérieure à sa taille. "La situation en Afghanistan a été un véritable test pour notre capacité de médiation", poursuit le porte-parole.

Ce rôle de médiateur est une stratégie conçue de longue date par Doha pour assurer sa sécurité et la stabilité de la région, mais aussi consolider son indépendance vis-à-vis de son puissant voisin, l'Arabie saoudite.

Garantir l'aide humanitaire et les départs

"Nous poursuivrons notre engagement actuel avec les talibans et le gouvernement intérimaire, car nous cherchons à maintenir les couloirs humanitaires ouverts et à garantir la liberté de mouvement à partir de l'Afghanistan. À ce stade, un désengagement serait contre-productif et ne servirait aucunement nos objectifs", dit Sheikh Thamer bin Hamad al-Thani.

Le Qatar a des attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement afghan. "Le Qatar invite le gouvernement intérimaire en Afghanistan à répondre aux besoins fondamentaux du peuple afghan. Il s'agit notamment de garantir les droits fondamentaux, tels que l'éducation et les soins de santé, ainsi que de tout mettre en œuvre pour reprendre les opérations à l'aéroport de Kaboul et permettre la circulation de l'aide humanitaire dans le pays", indique le porte-parole.