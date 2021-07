L'Afghanistan se rapproche d'un scénario vietnamien...

L'histoire semble sans fin. Depuis le début du retrait des troupes américaines en mai, les talibans ont lancé une offensive qui leur a permis de reprendre une grande partie de l'Afghanistan. Sur les terres conquises, les islamistes imposent à nouveau la charia et se livrent à des expéditions punitives contre la population. Les tensions pourraient encore s'accroître lorsque les États-Unis et l'Otan auront terminé leur retrait, le 11 septembre, 20 ans après les attentats contre le World Trade Center.

Selon l'armée américaine, les talibans ont bel et bien un avantage stratégique et détiennent au moins la moitié du pays. Les islamistes ont repris des zones rurales, des villages et des petites villes. Ils occupent aussi d'importantes zones frontalières. La prise de postes-frontière avec le Tadjikistan a conduit Moscou à muscler sa présence dans cette zone. Des unités de tank T-72 de l'armée russe se sont déplacés mardi à la frontière afghane. Une démonstration de force, plus qu'une menace.