L'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens peine à se renflouer

L'agence de l'ONU chargée de venir en aide aux réfugiés palestiniens fait état de difficultés budgétaires. Elle est aussi au cœur d'une polémique sur des manuels scolaires incitant à l'antisémitisme.

Une conférence internationale des donateurs de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, s'est ouverte, ce mardi à Bruxelles, avec pour objectif principal de renflouer l'agence onusienne. L'UNRWA affirme qu'elle traverse une importante crise budgétaire qui remet en question son existence et se voit obligée de prendre des mesures d'austérité. Ces dernières années, elle a fait l'objet de critiques sévères à la suite de la présence d'ouvrages scolaires faisant l'apologie de l'antisémitisme et de la violence dans les établissements palestiniens qu'elle finance.

"À la fin de l'année dernière, l'UNRWA a évité de justesse un effondrement financier", a déclaré le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini. "Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, je suis confronté à la même incertitude, car je ne sais pas si l'UNRWA recevra un financement suffisant pour maintenir tous ses services en novembre et décembre."

L'UNRWA demande à la conférence de Bruxelles un financement minimum de 800 millions de dollars par an et une injection de capital unique de 100 millions de dollars pour ramener ses activités à pleine capacité. L'agence vient en aide à 5,7 millions de réfugiés palestiniens. Ses financements n'ont pas été indexés depuis 10 ans, tandis que certains bailleurs, comme le Royaume-Uni, ont réduit leur soutien, au vu des critiques.

L'Union européenne et ses États membres représentent deux tiers des financements de l'UNRWA. L'UE entend rester l'un des bailleurs de fonds de l'agence, mais elle insiste pour que les manuels scolaires utilisés par les professeurs financés par des fonds onusiens soient conformes aux principes de l'Unesco.

Incitation à l'antisémitisme

Plusieurs députés européens, dont Frédérique Ries (MR), dénoncent depuis de nombreuses années la présence d'un contenu incitant à l'antisémitisme, à la violence et au djihad dans les manuels scolaires financés par l'UNRWA. Par ailleurs, une étude réalisée pour l'UE par l'institut Georg Eckert, publiée en juin, a démontré le contenu problématique de ces manuels.

Malgré cela, les livres n'ont pas été retirés. "La situation s'est aggravée. Les livres en question rejettent toute idée de paix et de coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens", déplore Marcus Scheff, directeur de l'ONG israélienne Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se).

"On continue à voir dans ces livres une incitation à la haine, et c'est intolérable", dit Frédérique Ries.

Philippe Lazzarini rejette ces accusations. "Nous avons une tolérance absolument zéro pour toute parole ou action qui cherche à répandre la haine", a-t-il dit mardi.

Enquête de l'Olaf

Les financements européens versés à l'UNRWA ne sont pas les seuls à poser question. Fin octobre, Israël a classé sur sa liste d'organisations terroristes six ONG palestiniennes financées par des fonds européens et accusées d'être liées au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Or, le FPLP est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'UE.

Les services israéliens de sécurité intérieure (Shin Bet) affirment détenir la preuve que ces ONG actives en Cisjordanie ont détourné des fonds de plusieurs pays européens, dont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Grande-Bretagne, au profit du FPLP.

Les preuves avancées par le Shin Bet semblent prises au sérieux côté européen puisque l'Olaf, l'Office européen de lutte antifraude, a lancé en août une enquête concernant le financement de ces ONG.