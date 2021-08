L'égoïsme national plus fort que la crise climatique

L’idée d’une responsabilité mondiale dans la préservation des fondements de notre survie est encore loin d'avoir fait son chemin. L’égoïsme d’État continue de régner.

La crise climatique engendrée par l’homme occupe l’actualité médiatique estivale. Plusieurs vagues de chaleur record ont eu lieu sur la côte ouest-américaine et canadienne, des pluies torrentielles et inondations en Europe centrale et en Chine, ainsi que des incendies en Grèce, en Turquie, dans le sud de l’Italie, en Afrique du Nord, et même en Sibérie.

Vue en plein écran Joschka Fischer. ©AFP

Au cours de cet été d’événements météorologiques extrêmes, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (le GIEC) a également publié son sixième rapport d’évaluation. Dans un langage beaucoup plus explicite qu’auparavant, la plus grande équipe mondiale de climatologues affirme clairement que l’humanité – en particulier les pays développés et les grandes économies émergentes – est responsable du réchauffement climatique.

Le rapport soulève par ailleurs de sérieuses questions quant à notre capacité à atteindre l’objectif de limitation de l’augmentation des températures mondiales à 2°C (idéalement 1,5°C) au-dessus des niveaux préindustriels, fixé par l’accord climatique de Paris.

Principal casse-tête de la crise climatique, notre fonctionnement repose sur les structures d’un système mondial lui-même basé sur l’égoïsme des États-nations.

Malheureusement, les signaux de cette action décisive et immédiate se font rares. Rappelons d’ailleurs que les objectifs de Paris sont relativement minimes, et que leur accomplissement ne permettrait que de ralentir la crise climatique, pas d’y mettre un terme définitivement. Les pays signataires de l’accord de décembre 2015 l’ont rejoint de leur propre chef, et restent libres de fixer leur contribution nationale comme bon leur semble. Certains signataires espéraient peut-être secrètement que la crise climatique évoluerait plus lentement et moins intensément que ce que nous observons. Ils ont perdu leur pari, et la fenêtre d’action se rétrécit aujourd’hui.

Principal casse-tête de la crise climatique, notre fonctionnement repose sur les structures d’un système mondial lui-même basé sur l’égoïsme des États-nations. L’action conjointe de lutte contre une menace commune à l’humanité se trouve ainsi menée via les canaux anciens et étroits de la souveraineté. L’idée d’une responsabilité mondiale dans la préservation des fondements de notre survie à tous est étrangère à un tel système. La compréhension de cette déconnexion constituera le plus grand défi du XXIe siècle.

Une crise climatique de plus en plus omniprésente

Dans son évaluation des retombées qui s’annoncent, le GIEC sous-entend que nous devons transformer fondamentalement l’économie mondiale avant la fin de cette décennie. Si les obstacles technologiques et économiques apparaissent immenses, le défi politique est tout aussi considérable.

Plus la crise climatique se manifestera de manière visible dans la vie quotidienne des individus, plus le problème du manque de temps apparaîtra évident. Cette question interviendra de plus en plus dans la politique internationale, et nous contraindra à un réalignement loin de la géopolitique traditionnelle, en direction de l’exercice nouveau d’une responsabilité planétaire conjointe. Aucun État – quelle que soit sa puissance – ne pourra en effet dans son individualité résoudre ce problème. La tâche nécessitera solidarité et coopération de la part de l’ensemble de l’humanité.

La rivalité entre grandes puissances est redevenue le facteur dominant dans la politique mondiale et les affaires internationales. L’égoïsme d’État continue de régner.

Malheureusement, l’histoire de notre espèce démontre que la capacité à coopérer mondialement, sincèrement, et de manière inclusive, ne fait pas partie de nos points forts. Les chances de réussite face à une telle urgence nécessiteront que les grandes puissances se rassemblent pour faire preuve d’un leadership mondial, notamment les deux superpuissances du XXIe siècle que sont les États-Unis et la Chine, mais également l’Union européenne, l’Inde, et plusieurs autres pays.

Seulement voilà, la rivalité entre grandes puissances est redevenue le facteur dominant dans la politique mondiale et les affaires internationales. L’égoïsme d’État continue de régner.

Notre politique défaillante face à la Chine

Bien entendu, l’Occident a commis de graves erreurs dans son comportement vis-à-vis de la Chine. En poursuivant ouvertement ses propres intérêts économiques, il a choisi d’ignorer les intérêts et intentions géopolitiques de la Chine.

Nous ne devons cependant pas aggraver les erreurs du passé en en commettant de nouvelles. De la même manière que nous ne saurions renouer avec la politique obsolète et défaillante de l’Occident vis-à-vis de la Chine, nous devons inscrire la crise climatique au cœur stratégique de la politique internationale de notre siècle. À défaut, l’ensemble de l’humanité paiera le prix de nos échecs de leadership.

L’heure ne doit pas être à la poursuite des politiques traditionnelles de puissance. Les grandes puissances d’aujourd’hui doivent prendre des mesures pour évoluer vers une responsabilité planétaire. Et pour aboutir, ces mesures doivent être adoptées de concert.

Joschka Fischer

Ex-ministre allemand des Affaires étrangères et vice-chancelier