L'ombre d’Huawei plane sur la condamnation d'un Canadien pour espionnage

"Michael Spavor a été reconnu coupable d'espionnage pour le compte de l'étranger et de divulgation illégale de secret d'État", a indiqué ce mercredi un tribunal de Dandong, à la frontière nord-coréenne, où le Canadien avait été jugé en mars 2021. "Il a été condamné à 11 ans d'emprisonnement, à la confiscation de ses biens personnels à hauteur de 50.000 yuans (6.600 euros) et à l'expulsion ."

"Le verdict arrive après plus de deux ans et demi de détention arbitraire" et un manque de transparence dans le processus judiciaire."

"Peine injuste"

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fustigé une condamnation et une peine "absolument inacceptables et injustes". Le verdict "arrive après plus de deux ans et demi de détention arbitraire" et "un manque de transparence dans le processus judiciaire", a-t-il souligné dans un communiqué. Le Premier ministre a également dénoncé un procès qui "n'a même pas satisfait aux normes minimales requises par le droit international".