Haïti: l’ONU demande que justice soit faite suite à l’assassinat du président Moïse

Le président d'Haïti Jovenel Moïse a été tué par balles dans la nuit de mardi à mercredi par des assaillants non identifiés qui ont attaqué sa résidence privée, "un "acte inhumain et barbare" a dénoncé le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, dans un communiqué.

C'est un commando armé qui l'a assassiné vers 1h , dans la nuit de mardi à mercredi. D'après le juge chargé de l'affaire, sa dépouille a été retrouvée criblée de 12 balles . Son bureau et sa chambre avaient été saccagés. L'épouse de Jovenel Moïse, Martine Marie Etienne Joseph, a été blessée et évacuée vers la Floride pour y être soignée.

"La Première dame est hors de danger , elle est soignée en Floride, et selon les informations que nous avons, sa situation est stable", a affirmé mercredi soir Claude Joseph à la télévision.

Un commando composé d'étrangers

Selon le Premier ministre sortant, les assaillants étaient "des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol". La police a indiqué mercredi soir avoir pourchassé les membres présumés du commando aussitôt après l'attaque et être toujours "engagée dans la bataille avec ces assaillants".

État de siège déclaré

L'attaque intervient au milieu d'une vague croissante de violences liées à la politique de cette nation des Caraïbes, la plus pauvre du continent américain. Avec un pays politiquement divisé, confronté à une crise humanitaire grandissante et à des pénuries de nourriture, des troubles généralisés sont désormais à craindre.

" Toutes les mesures sont prises pour garantir la continuité de l'État et protéger la nation", a assuré Claude Joseph, appelant la population au calme alors que des coups de feu ont été entendus dans toute la capitale. Dans un discours en créole, il avait également déclaré "l'état de siège dans tout le pays", octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif pour quinze jours.

L'opposition a accusé Jovenel Moïse de chercher à installer une dictature en dépassant son mandat et en devenant plus autoritaire.

Accusations de régime autoritaire

La capitale, Port-au-Prince, a connu une nette augmentation de la violence, les gangs s'affrontant entre eux et avec la police pour gagner le contrôle des rues. Cette violence a été alimentée par une augmentation de la pauvreté et de l'instabilité politique .

Accusé d'inaction face à la crise, Jovenel Moïse avait notamment dû faire face à de vives protestations depuis qu'il avait pris ses fonctions en 2017 . Cette situation précaire lui avait valu d'être l'objet de la défiance d'une bonne partie de la société civile. L'opposition l'accusait également de chercher à installer une dictature en dépassant son mandat et en devenant plus autoritaire - des accusations qu'il a démenties.

Le Conseil de sécurité de l'ONU (...) a appelé toutes les parties à "rester calme, à faire preuve de retenue et à éviter toute action pouvant mener à une plus grande instabilité".

Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l'anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et l'Europe appelaient à la tenue d'élections législatives et présidentielle libres et transparentes, d’ici à la fin 2021. Jovenel Moïse avait annoncé, lundi, la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue d'élections. Le département d'État américain a appelé, mercredi, à leur maintien.